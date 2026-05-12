برگزاری کلاس های درس در بستر شاد بدون هیچ مشکلی در ایلام جریان دارد

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و عدم برگزاری کلاس‌های حضوری، تمامی فعالیت‌های آموزشی مدارس در قالب آموزش مجازی دنبال می‌شود و معلمان پرتلاش استان با تعهد و مسئولیت‌پذیری، کلاس‌های درس را مطابق برنامه اعلام‌شده برگزار می‌کنند.

وی افزود: در کنار تدریس، فرآیند ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان نیز به‌صورت کامل در حال انجام است و معلمان با رصد دقیق فعالیت‌های درسی، از روند یادگیری دانش‌آموزان اطمینان حاصل می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام با اشاره به برخی چالش‌های فنی در سامانه شاد تصریح کرد: در مواقعی که این سامانه با اختلال مواجه می‌شود، معلمان از سایر پلتفرم‌های داخلی مانند روبیکا و بله برای برگزاری کلاس‌ها و ارتباط با دانش‌آموزان استفاده می‌کنند تا روند آموزش متوقف نشود.

زینی‌وند ادامه داد: معلمان به‌صورت دقیق فعالیت‌های درسی دانش‌آموزان را پیگیری می‌کنند و حتی مشخص است که چه تمرین‌ها یا صفحاتی از کتاب‌های درسی توسط دانش‌آموزان حل شده است؛ این موضوع نشان‌دهنده نظارت مستمر بر فرآیند آموزش در بستر مجازی است.

وی با تأکید بر نقش حمایتی آموزش و پرورش در این ایام گفت: آموزش در این شرایط تنها به انتقال مفاهیم درسی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش کرده‌ایم در کنار آن به نیازهای دانش‌آموزان نیز توجه شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی معلمان و خانواده‌ها تأکید کرد: همکاری و تعامل میان کادر آموزشی و اولیای دانش‌آموزان باعث شده است که روند آموزش و حمایت از دانش‌آموزان در این شرایط خاص با نظم و کیفیت مطلوب ادامه یابد.