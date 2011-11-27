هئیتی ها بعد از انتخابات سفره فتنه گران را جمع کردند

به گزارش خبرنگزاری مهر، آیت الله احمد خاتمی در جمع مسئولان و اعزای هیئت های مذهبی خراسان رضوی در حرم رضوی، پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون هیئتی ‌ها دانست و اظهار داشت: مسئولان هیئت‌ ها باید در عزاداری‌ ها اخلاص خود را حفظ کرده و از رقابت ‌های منفی و ناسالم خودداری کنند زیرا حفظ اخلاص گوهر ناب عزاداری است.

وی با بیان اینکه هیئتی ها سزاوارترین کسانی هستند که باید در اردوگاه امام حسین(ع) بمانند، بیان داشت: باید حواسمان جمع باشد که خدایی نکرده در این ایام به سمت اردوگاه یزیدیان و فتنه گران نرویم، زیرا امروز اردوگاه حسین (ع) نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله خاتمی ادامه داد:‌ نباید به حرف کسانی که می گویند از امام و شهدا در هیئت سخنی گفته نشود گوش داد، زیرا آزادی، عزت و عظمت ما مدیون تلاش‌ هایی است که شهدا و امام راحل (ره) داشته است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه خطاب به مسئولان هیئت‌های مذهبی گفت: جوانان تشکیل دهنده این هیئت‌ ها هستند که نیازمند آموزش مسائل شرعی هستند، زیرا در حال حاضر هزاران سایت اینترنتی دین جوانان مارا بمباران می کند.

وی گفت: باید در هیئت ها به بیان معارف اعتقادی پرداخت و جوانان را با مسائل محرم و نامحرم، نوع پوشش، ابعاد مختلف زندگی و حلال و حرام آشنا کرد.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه مسئولان هیئت‌ های عزاداری در برابر دین مستمعین خود احساس مسئولیت کنند، ادامه داد: شور عزاداری و مداحی درمراسم سوگواری سیدالشهدا ضروری است، ولی اکتفا کردن به مداحی صرفاً انجام وظیفه نیست.

زیارت امام حسین(ع) مهمترین کانون حسین شناسی است

وی در ادامه با بیان اینکه شناخت امام حسین(ع) برای ما در حال حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: خواندن کتابهای تاریخی، خواندن رهنمود‌های خود امام حسین(ع) که متاسفانه به آن کم توجه شده و زیارت امام حسین(ع) از جمله منابعی است که برای شناخت نهضت امام حسین(ع) تاکید شده است.

عضو خبرگان رهبری سجده کردن بر تربت امام حسین(ع)، شعر گفتن در رابطه با سیدالشهدا، شکوه عاشورا، به تصویر کشیدن وقایع عاشورا توسط هنرمندان را از جمله موارد شناخت و درک نهضت امام حسین(ع) عنوان کرد.

وی خطاب به مسئولان هیئت ‌های مذهبی گفت: مسئولان هیئت‌ های مذهبی باید حرمت این انتصاب را حفظ کنند، زیرا آنها به امام حسین(ع) نسبت دارند و اگر رئیس هیئتی دختر و همسرش بدحجاب باشد نمی تواند نزد امام حسین(ع) سربلند باشد.