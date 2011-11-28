عملیات راهسازی در روستای "چشمه مار" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار محرومیت های روستاهای منطقه سرفیروزآباد کرمانشاه، بسیاری از ادارات و سازمانهای استان به این وضعیت واکنش نشان دادند.

در این بین، برخی از مسئولان و مدیران ارشد استان به روستاهای چشمه مار و چم نوزه سفر کردند و از نزدیک با نارسایی ها و کمبودهای منطقه آشنا شدند.

هفته گذشته، حسین سلیمانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، به همراه علی اکبر دارابی رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه و تنی چند از خبرنگاران مهر در سفر دو روزه ای به این منطقه، مشکلات روستاهای چشمه مار و چم نوزه را مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه بعد از بازگشت به کرمانشاه، برخی از تجهیزات اولیه و ضروری را به این روستا ارسال کرد و قول مساعد برای انجام دیگر زیرساختها، به اهالی روستاهای مذکور داد.

به دنبال این موضوع، مدیرکل راه و ترابری استان کرمانشاه با انجام بررسی های اولیه، طی نشستی با رئیس راه و ترابری شهرستان کرمانشاه دستور آغاز عملیات راهسازی در این روستاها را صادر کردند.

متعاقب این دستور، هاشمی، استاندار کرمانشاه نیز طی گفتگویی با خبرگزاری مهر کرمانشاه اعلام کرد، به مدیران اجرایی استان دستور داده شده که به مشکلات این روستاها رسیدگی کنند.

بر اساس این گزارش پنج شنبه گذشته راه و ترابری استان کرمانشاه تجهیزات راهسازی را به روستای چشمه مار فرستاد و عملا، عملیات اجرایی در حوزه زیرساختهای این روستا از سوی این اداره کل آغاز شد.

تجهیزات راه سازی در این روستا، همچنان در حال تسطیع و راهسازی هستند و برخی دیگر از مسئولان استان، در چند روز آینده عملیات اجرایی مرتبط با دستگاه خود را در این روستاها آغاز خواهند کرد.