قالیچه بیستمین جایزه بنیاد موقوفات افشار به نام «پیه مونتسه» منقش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهدای بیستمین جایزه تاریخی و ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی بعدازظهر امروز (شنبه 12 آذر) با حضور «آنجلو میکله پیه مونتسه» ایرانشناس ایتالیایی و برگزیده این جایزه در تالار اجتماعات موسسه لغتنامه دهخدا برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از اهالی فرهنگ، ادبیات و تاریخ شامل اعضای بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی از جمله سید مصطفی محقق داماد، ژاله آموزگار، محمود امید سالار و حسن انوری و نیز تعدادی از فرهنگ پژوهان و ایرانشناسانی مانند محمد بقایی ماکان، احسان نراقی، توفیق سبحانی، علی رواقی، عبدالله انوار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، علی افخمی، محمد گلبن، سید محمود دعایی، ایرج پارسی‌نژاد، بدرالزمان قریب و اکبر ایرانی برگزار شد.

در این مراسم بیستمین جایزه تاریخی و ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی شامل لوح سپاس، تندیس دکتر محمود افشار، آرم بنیاد موقوفات وی و یک تخته قالیچه ابریشمی منقش به آرم این بنیاد و نام «آنجلو میکله پیه مونتسه» ایرانشناس ایتالیایی و مصحح منطق الطیر عطار اهدا شد.

متن لوح سپاس بنیاد موقوفات افشار که خطاب به «آنجلو میکله پیه مونتسه» ایرانشناس ایتالیایی نوشته شده، از این قرار است:

«شما دوست دیرینه ایران هستید و دنیای ایران شناسی آگاهی از سابقه ایران شناسی در ایتالیا را مدیون شماست. شما سال‌هاست که با همتی بلند و شوقی بسیار به تحقیقات ایران شناسی پرداخته‌اید و ایران‌دوستان را از نوشته‌های محققانه و مبتکرانه خود بهره‌ور ساخته اید. شما در شناخت نسخ خطی و دستیابی به مجموعه‌های دورافتاده در زوایای ایتالیا همتا ندارید. سال‌هاست که نسخه‌های دیرینه را می‌یابید و معرفی می‌کنید و نمونه برجسته آن، فهرست نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه‌های ایتالیا است که در نوع خود بی‌مانند است. شما اقدم نسخ شاهنامه فردوسی یعنی نسخه مورخ 614 هجری قمری را در گوشه‌ای از فلورانس شناختید و به جهانیان شناساندید و این نسخه رابطه تصحیح شاهنامه را دگرگون ساخت. شما یکی از قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین نسخه‌های منطق الطیر عطار یعنی نسخه مورخ 857 هجری قمری را در کتابخانه تورینوی ایتالیا به دست آوردید که از نسخه‌های مصور کم نظیر و شاید یگانه منطق الطیر مصور است. شما دو کتاب گرانقدر «تاریخ ادبیات ایران به زبان ایتالیایی» و «کتابشناسی ایران در زبان ایتالیایی» را تالیف کردید که کتاب اخیر قریب به هزار صفحه دربردارنده نام و مشخصات 6 هزار و 885 کتاب و مقاله است و این دو اثر بزرگ گواه کوشش‌های ایران شناسی ایتالیاست و طبعاً ما هم سپاسگزار زحمات سال‌های دراز شماییم. شما در مدت 9 سالی که به رایزنی فرهنگی در ایران منصوب شده بودید فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای را انجام دادید که از آن جمله است انتشار کتاب‌های ارزشمند «ایتالیا و اصفهان» و «سفارت ایتالیا در تهران» که این نیز نتیجه دانش و ذوق و اطلاعات وسیع شماست. شما سال‌ها در دانشگاه رم و دانشگاه استراسبورگ تدریس کرده و دانشجویان زیادی در رشته ایران شناسی پرورده‌اید که اکنون جمعی از آنها در دانشگاه‌های جهان بر کرسی تدریس ایران شناسی نشسته‌اند، اکنون موجب سرافرازی است که بیستمین جایزه تاریخی و ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی به شما تقدیم می‌گردد که شامل یک قطعه «پایزه» از چهره واقف و یک تخته قالیچه ابریشمی نائینی که نام شما بر آن بافته شده و نمونه ای است از هنر والای سنتی کشور ایران».

در این مراسم و پس از سخنرانی چهره‌هایی مانند حجت‌الاسلام والسلمین سیدمصطفی محقق داماد، نصرالله پورجوادی، کامران صفامنش، محمود امیدسالار و منصوره اتحادیه، برگزیده بیستمین جایزه تاریخی و ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی «آنجلو میکله پیه مونتسه» جایزه را از رئیس شورای تولیت این بنیاد (محقق داماد) دریافت کرد.

گزارش تکمیلی مراسم اهدای بیستمین جایزه تاریخی و ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی متعاقباً ارسال می‌شود.