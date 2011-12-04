"چک" نقد سیاسی است / آغاز پیش تولید "خوابگاه" پس از دهه محرم

کاظم راست گفتار در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در این فیل تلاش کردیم مسائل سیاسی روز را مطرح کنیم و البته به این مسائل از زاویه یک منتقد سیاسی نگاه کردیم.

وی افزود: مسئولین عنوان کرده بودند که اگر فیلمسازی یک نگاه منتقدانه به مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشد می تواند مجور بگیرد من هم با توجه به این مسائل سراغ این موضوع رفتم. زیرا جامعه نیازمند چنین نگاه هایی است. قطعا در جشنواره امسال شما با یک فیلم متفاوت روبرو می شوید

راست گفتار تاکید کرد:"چک" با دیگر آثار من کاملا متفاوت است. حقیقت این است که من برای ساخت چنین آثاری به سینما آمده ام که سراغ تولید فیلم های دیگر به واسطه شرایط رفتم. البته در این فیلم نیز مسائل به شکل طنز مطرح می شود.

وی درباره ساخت مجموعه تلویزیونی "چک" گفت:فیلمنامه به زودی کامل می شود و ما بعد از دهه محرم وارد پیش تولید می شوم و قطعا این مرحله کار به طول می انجامد. زیرا فیلمنامه سختی دارد و مابایداز حضور بازیگران زیادی استفاده کنیم. تمام تصویربرداری نیز در تهران انجام می شود.

داستان فیلم "چک" درباره مرد جوانی است که برای رسیدن به اهداف رویایی دست به ریسک بزرگی می‌زند. در این فیلم شاهرخ استخری، همایون ارشادی، حسن شکوهی، فرهاد آئیش، جمشید مشایخی و…بازی کردند.

"خوابگاه" یک مجموعه 40 قسمتی از تولیدات شبکه اول سیما است که فیلمنامه آن توسط حسین تراب‌نژاد و عباس نعمتی به نگارش در امده است. این مجموعه در دفتر آفتابنگاران زیر نظر محمدرضا تخت‌کشیان به تهیه‌کنندگی بهزاد هاشمی ساخته می شود.