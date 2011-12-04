بازیافت زباله به شیوه کمپوست توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی داداش زاده ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری و روستایی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرح تفکیک از مبداء زباله در اولویت سازمانهای مدیریت پسماند شهرداریها باشد، ‌افزود: مدیران شهری باید با فرهنگ سازی و ارائه آموزشهای عمومی در مدارس و خانواده ها نسبت به کاهش میزان زباله تولیدی، تفکیک از مبداء و مدیریت پسمانده ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت:‌ با توجه به شرایط خاص منطقه ای، میزان و حجم زباله شهرستانها و عدم تفکیک کامل زباله در مبداء، اجرای طرح بازیافت زباله در مقصد و تولید کمپوست توجیه اقتصادی نداشته و در طرح های مطالعاتی بخصوص در شهرهای کوچک نباید لحاظ شود.

در این جلسه طرحهای جامع مدیریت پسماند شهرهای مهاباد، پیرانشهر و چالدران برای یک دوره 10 ساله پس از بحث و بررسی تصویب شد.