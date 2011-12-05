حیات وحش بهرام گور کمبود علوفه ندارند

حمزه ولوی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت حیات وحش در منطقه حفاظت شده بهرام گور گفت: با توجه به بارشهای اخیر شهرستان نی ریز حیات وحش در این منطقه در حال حاضر با کمبود علوفه روبه رو نیستند.

وی افزود: با این وجود مقداری علوفه در این منطقه ذخیره شده تا در صورت نیاز در این منطقه توزیع شود تا حیات وحش با مشکل مواجه نشوند.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از تلف شدن گورخرهای این منطقه در حوادث گفت: در نزدیکیهای این منطقه زمینهایی وجود دارد که اراضی مردم است و برای اینکه از هجوم اینگونه جلوگیری شود کانالها و خاکریزهایی احداث شد.

گورخرهای بهرام گور

ولوی افزود:‌ با توجه به اینکه فنس کشی در مناطق حفاظت شده درست نیست سعی می شود که این منطقه فنس کشی نشود و فقط با ایجاد خاکریزهایی از ایجاد حوادث برای حیات وحش جلوگیری کرد.

منطقه حفاظت شده بهرام گوردر شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد. وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه ای در کشور بوده که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر کاراکال، زاغ بور، هوبره، جبیر و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.