به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محبت، شاعر با اشاره به اینکه درباره ادبیات عاشورایی کارهای زیادی انجام شده است، گفت: دفاتر شعر بسیاری از مجامع مختلف با موضوع واقعه عاشورا منتشر شده است و به طور مثال، شاعر و ادیبی مانند محمدرضا سنگری کتاب دو جلدی مفصلی با نام «آینهداران آفتاب» با موضوع عاشورا نوشته و وقایع این روز را به طور ریشهای بررسی کرده است.
وی با اشاره به کتاب تاریخ طبری به عنوان مستندترین و در دسترسترین کتاب در زمینه واقعیات تاریخی عاشورا گفت: در میان اهل سنت نیز نشانههایی از ارادت آنان به امام حسین (ع) وجود دارد و شاعرانی از اهل سنت وجود دارند که در شعرهایشان از واقعه کربلا و امام حسین (ع) و یارانش میگویند.
محبت با بیان اینکه شعر خوب، شعری است که حرف نو و تازهای داشته باشد، گفت: مداحان ما باید به اصلی که از قدیم داشتهاند، مبنی بر اینکه چقدر از مخاطبان اشک گرفتهاند نپردازند، بلکه به این موضوع توجه داشته باشند که چه چیزی به مخاطب ارائه دادهاند.
این شاعر با اشاره به اینکه سیدمهدی شجاعی زمانی رجزهایی که یاران امام حسین (ع) در واقعه کربلا خوانده بودند را جمعآوری کرده است، گفت: این رجزها به سه بخش تقسیم میشوند که کمتر کسی به آنها پرداخته است. در بخش اول کتاب رجزهایی در معرفی یک شخصیت از زبان خودش به عنوان نمادی از مظلومیت سیدالشهدا گنجانده شده و بخش دوم مسائل جنگ در روز عاشورا و رجزهای سوم مربوط به زمانی است که آن شخصیت بر اثر کثرت زخم از اسب میافتدکه دردناکترین بخش کتاب است.
او افزود: این رجزها نشان میدهد که امام حسین (ع) و یارانش به آسانی و سهولت تسلیم سپاهیان شمر و یزید نشدهاند و هر کدام به تنهایی حماسهای آفریدهاند که خوب است شاعران به این حماسهها نیز در شعرهایشان بپردازند.
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