به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد ٱف ریل٬ سال ۲۰۲۴ پل شریدر خبر داد که فیلمنامه‌ای با عنوان «سه اسلحه در سپیده‌دم» نوشته و می‌خواهد آنتوان فوکوآ آن را کارگردانی کند.

این فیلمنامه که در جنوب مرکزی لس‌آنجلس اتفاق می‌افتد، درباره سه برادر - یک پلیس کثیف، یک قاتل زنجیره‌ای و یک قاچاقچی مواد مخدر - است که از یکدیگر متنفرند.

از ٱنجا که فوکوآ تهیه‌کننده نیز است، فیلمنامه را به نتفلیکس فروخت و خواست شریدر آن را کارگردانی کند. مشکل این بود که شریدر می‌ترسید اگر فیلمی درباره سه برادر آفریقایی-آمریکایی در یک محله کاملاً سیاه‌پوست کارگردانی کند، به «تصاحب فرهنگی» متهم شود.

پیشنهاد شریدر برای حل این مشکل چه بود؟ این که فیلم را با همکاری مشترک یک کارگردان بسازد اما او حالا در مصاحبه با ددلاین گفته که فوکوآ دیگر درگیر پروژه نیست و فیلم قرار است با کمک هوش مصنوعی ساخته شود.

او گفته است: آنتوان دیگر درگیر نیست. این فیلم ابتدا «سه اسلحه در سپیده‌دم» نام داشت. حالا به چیزی متفاوت تبدیل شده و در حال پیکربندی مجدد است. حالا یک پروژه هوش مصنوعی است.

شریدر مانند دیگران فکر نمی‌کند و آماده است تا هوش مصنوعی را در فیلمسازی بررسی کند و به تازگی به ونیتی فر گفته یک «فیلمنامه بی‌نقص برای انجام تمام و کمال با هوش مصنوعی» دارد.

شریدر بیان کرده است: همین امروز داشتم با کسی در مورد فیلمنامه‌ای که داشتم٬ صحبت می‌کردم و گفتم؛ «می‌دانی، این یک فیلمنامه بی‌نقص برای انجام تمام وکمال با هوش مصنوعی خواهد بود».

منظور او به احتمال زیاد «سه اسلحه در سپیده‌دم» بوده، هر چند ممکن است اسم فیلم هم عوض شود.

شریدر مدت‌هاست که پذیرای هوش مصنوعی در فیلمسازی است. او مرتب تصاویری از خودش را که توسط هوش مصنوعی ایجاد شده در فیس‌بوک منتشر می‌کند و اعتراف کرده که از هوش مصنوعی برای ایده‌های فیلمنامه هم استفاده کرده است. حالا این احتمال می رود که نسخه جدید «سه اسلحه در سپیده‌دم» هم به همین ترتیب شکل گرفته باشد.