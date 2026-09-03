به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح پنجشنبه در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف مرکز و شهرستان‌ها و بسیج اصناف در رشت اظهار کرد: زنجیره اصناف با تعامل سه‌ضلعی هیئت‌رئیسه اتاق اصناف، اتاق‌های اصناف و بسیج اصناف شکل گرفته و ماحصل این تعامل، آرامش بازار استان بوده است.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به جایگاه راهبردی این استان افزود: گیلان هم گردشگرپذیر و هم مهاجرپذیر است و در جریان جنگ تحمیلی پذیرای بیش از ۹ میلیون مهمان بود.

وی با بیان اینکه تجربه فعالان صنفی، وفاداری اصناف و ویژگی‌هایی که از گذشته به یادگار مانده، سرمایه ارزشمندی برای استان است، گفت: اصناف گیلان در کشور زبانزد هستند و این مجموعه در تهران نیز از جایگاه شناخته‌شده‌ای برخوردار است.

پورحیدری با بیان اینکه اصناف در روزهای بحرانی اجازه ایجاد کمبود جدی را ندادند، اظهار کرد: با وجود فشارها و توطئه‌ها، حتی یک قرص نان در استان کم نیامد و روند ورود و خروج کالا به‌درستی انجام شد.

وی افزود: مدیریت بازار در این ایام حاصل زحمات، تلاش، پیگیری و تعامل بسیج اصناف بود و بسیج اصناف نیز به‌عنوان نقطه اتکا و تکیه‌گاه اصناف، نقش مهمی ایفا کرد.

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه این استان با وجود مشکلات فراوان، حمله به برخی نقاط، شهادت بیش از ۱۰۰ نفر و آتش‌سوزی بازار سنتی رشت، جنگ ۱۲ روزه و سپس ماه رمضان را بدون مشکل جدی در تأمین کالا پشت سر گذاشت، تصریح کرد: بیشترین آسیب در این حوادث به بازار گیلان وارد شد، اما مردم و بازاریان با همت، قدرت و تعامل در برابر خسارت‌ها ایستادگی کردند.

بازسازی بازار سنتی رشت طی سه ماه آینده آغاز می‌شود

پورحیدری با اشاره به آتش‌سوزی بازار سنتی رشت اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ واحد صنفی در این حادثه به‌طور کامل تخریب شدند و حدود ۱۰۰ واحد نیز خسارت ۱۰۰ درصدی دیدند.

وی افزود: فعالان بازار برای بازسازی و راه‌اندازی دوباره بازار سنتی رشت تلاش می‌کنند و این بازار با همت آنان، حدود سه ماه دیگر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

مدیرکل صمت گیلان با انتقاد از عملکرد شرکت‌های بیمه در جبران خسارت واحدهای صنفی آسیب‌دیده اظهار کرد: انتظار داریم شرکت‌های بیمه تأمین خسارت‌های واردشده به واحدهای صنفی را بر عهده بگیرند و در این زمینه مسئولانه عمل کنند.

ارزش پرونده‌های تخلف از ۸ همت عبور کرد

پورحیدری با اشاره به اقدامات نظارتی در استان گفت: در این ایام بیش از ۱۸ هزار بازرسی با حضور مسئولان و رؤسای دستگاه‌ها انجام شد و حدود ۲۶ هزار گشت مشترک در سطح استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از کمبود کالا، کنترل بازار و برخورد با تخلفات صنفی انجام گرفت، افزود: کمبود کالا عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نبود و نوسانات ارزی، تورم و فشارهای ظالمانه تحمیل‌شده به کشور از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها به شمار می‌روند.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به اینکه مسئولیت افزایش قیمت هر کالا باید بر اساس اسناد، مدارک و مستندات بررسی شود، گفت: ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده در جریان بازرسی‌ها از ۸ همت بیشتر است و این رقم، جدیت استان در نظارت بر بازار با همراهی اصناف و بسیج اصناف را نشان می‌دهد.

وی افزود: بازرسی‌ها به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و رسانه‌های جمعی نیز در اطلاع‌رسانی و تقویت نظارت بر بازار نقش دارند.

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه اصناف در همه بحران‌ها کنار نظام و مردم ایستاده‌اند و وفاداری خود را ثابت کرده‌اند، گفت: تقدیم شهدای اصناف و تحمل آسیب‌های فراوان ناشی از حوادث و آتش‌سوزی‌ها، بخشی از ایستادگی و وفاداری فعالان این حوزه را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: رفع مشکلات کوچک اتاق‌های اصناف، زمینه فعالیت بهتر و پشتکار بیشتر پیشتازان اقتصادی استان را فراهم می‌کند.