به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «تایم» نوشت که «تام تیلیس» سناتور جمهوری‌خواه از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است تا «پیت هگست» را به دلیل «سوءمدیریت»، از سمت وزارت جنگ برکنار کند.

این درخواست نماینده ایالت کارولینای شمالی برای برکناری هگست، در پی استعفای «دن دریسکول» از سمت وزیر ارتش در روز دوشنبه و در اوج تنش‌هایی مطرح شد که گفته می‌شود ماه‌ها میان دریسکول و هگست وجود داشته است.

تیلیس در پستی در شبکه‌های اجتماعی در روز چهارشنبه، پیش از انتقاد شدید از هگست، از دریسکول به خاطر «رهبری ارتش و خدمت به کشورمان» تشکر کرد.

وی نوشت: «اگر وزیر جنگی داشتیم که اولویت‌های یکسان و نگاهی رو به آینده داشت، برای حفظ فرماندهان بااستعدادی مثل «دن» و بسیاری از افسران ارشد دیگری که مجبور به بازنشستگی کرده است، می‌جنگید. هگست در حال ایجاد خلاء فرماندهی در سطوح عالی ارتش آمریکا است.»

تیلیس که سابقه فعالیت در کمیته نیروهای مسلح سنا را دارد، در پست خود لینکی به یک گزارش خبری از شبکه «سی‌بی‌اس» قرار داد که در آن نام حدود ۲۰ فرمانده نظامی و غیرنظامی که از زمان انتصاب هگست به ریاست وزارت دفاع برکنار یا مستعفی شده‌اند، آمده است.

تیلیس سال گذشته علی‌رغم تردیدهای اولیه‌اش، به انتصاب هگست به عنوان وزیر جنگ رأی مثبت داده بود. در میانه جنجال‌های فزاینده پیرامون نامزدی هگست، سه جمهوری‌خواه دیگر از صفوف حزب جدا شده و علیه او رأی دادند که این امر «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور را مجبور کرد تا با رأی خود، نتیجه را قطعی کند.

تیلیس در ماه مه به وب‌سایت «پولیتیکو» گفت که معتقد است هگست در مورد چالش‌های مربوط به جنگ در ایران، اطلاعات گمراه‌ کننده‌ای به رئیس‌جمهور ارائه داده است.

وی افزود: «من از کاری که رئیس‌جمهور در ایران انجام داده راضی هستم، اما از حضور هگست به عنوان مشاور او در جزئیات، راضی نیستم.» او ادامه داد: «امیدوارم پیت هگست برکنار شود، زیرا او بی‌کفایت است و کارش را بسیار بد انجام می‌دهد.»

تیلیس در پست خود در شبکه اجتماعی «X» نیز نوشت: «من هرگز مدیری ناتوان‌تر از هگست برای مردان و زنان شجاعی که به کشورمان خدمت می‌کنند، ندیده‌ام.» وی هگست را متهم کرد که «از کارآیی هراس دارد و به‌جای توجه جدی به دفاع ملی و سلامت و رفاه نیروهای رزمی آمریکا، به دامن زدن به جنگ‌های فرهنگی روی آورده است.»

وی در پایان گفت: «از رئیس‌جمهور می‌خواهم که یک فرمانده جدید در پنتاگون پیدا کند که به جای کاهش توانمندی‌های نظامی آمریکا، آن‌ها را حفظ و تقویت کند.»