زمین لرزه 5/7 ریشتری شرق اندونزی را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، زمین لرزه بزرگی به قدرت 5/7 ریشتر شرق اندونزی را لرزاند.



بر اساس این گزارش، این زمین لرزه بزرگ مناطقی در شمال شرقی جزیره مالوکو اندونزی را لرزانده است، این مناطق یکشنبه گذشته شاهد فوران آتشفشان بود که همچنان خاکسترهای آتشفشانی منطقه تیرنات را پوشانده است.



تا کنون هیچ خبر و گزارشی درباره میزان تلفات و خسارات احتمالی در نتیجه این زمین لرزه مهیب مخابره نشده است.



خاطر نشان می شود اندونزی از مناطق زلزله خیز جهان به شمار می رود و البته فوران آتشفشان هم از دیگر حوادث عادی این کشور است، چندی پیش نیز زمین لرزه ای به قدرت بیش از هفت ریشتری در این کشور رخ داد.