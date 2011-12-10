عبدالرضا امیدوار شهری گفت: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی به سبب گذر یک موج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور افزایش ابر، بارش باران و برف، کاهش دما و وزش باد در شمال غرب کشور شروع شده و به تدریج به دامنه های البرز، سواحل شمالی و ارتفاعات زاگرس گسترش می یابد.

به گفته وی، روز یکشنبه فعالیت این سامانه در شمال، شمال شرق و دامنه های البرز است.

امیدوار شهری اظهار داشت: روز دوشنبه این سامانه از کشور خارج می شود و سپس تا روز پنجشنبه آسمان کشور غالباً آفتابی و جوی پایدار خواهیم داشت که سبب افزایش پتانسیل آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پر جمعیت می شود.

وی افزود: همچنین روز یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس مواج همراه با وزش باد شدید است.

به گفته مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی امروز آسمان تهران کمی ابری به تدریج ابری و در اواخر وقت همراه با بارندگی است. همچنین فردا ابری همراه با بارندگی و به تدریج نیمه ابری همراه با وزش باد می شود. روز دوشنبه نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، سه شنبه صاف گاهی همراه با وزش باد، چهارشنبه و پنجشنبه صاف و روز جمعه ابری همراه با بارش پراکنده است.