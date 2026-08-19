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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

هواشناسی مازندران؛ بارش‌های پراکنده در راه است

هواشناسی مازندران؛ بارش‌های پراکنده در راه است

ساری- کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از تداوم ناپایداری‌های جوی و بارش‌های پراکنده در استان تا پایان هفته خبر داد.

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز شرایط جوی ناپایدار می‌شود و آسمان استان از صاف تا نیمه‌ابری به‌تدریج ابری خواهد شد و در برخی مناطق شاهد وزش باد و بارش پراکنده خواهیم بود.

اسدی ادامه داد: روز پنجشنبه نیز آسمان مازندران نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و بارش‌های پراکنده همراه با وزش باد در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی گفت: روز جمعه نیز وضعیت جوی استان ابری همراه با بارش پراکنده خواهد بود، اما از اواخر روز به‌تدریج از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته می‌شود.

وی با اشاره به شرایط جوی روزهای پایانی هفته خاطرنشان کرد: از شنبه ۳۱ مرداد تا دوشنبه ۲ شهریور آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و روند افزایش نسبی دما در مناطق مختلف مازندران پیش‌بینی می‌شود.

اسدی تاکید کرد: با توجه به ماهیت پیش‌بینی‌های هواشناسی، تغییرات احتمالی در نقشه‌های پیش‌یابی می‌تواند در گزارش‌های روزهای آینده اعمال شود.

کد مطلب 6921125

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