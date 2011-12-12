مشکلات روستای حسین آباد ابرکوه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسائل و مشکلات روستای حسین آباد از توابع بخش بهمن ابرکوه صبح دوشنبه با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بخشدار بخش بهمن و جمعی از مسئولان شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طولانی شدن گازرسانی به این روستا و مشکلات فرسوده بودن لوله‌ های آب آشامیدنی از جمله موارد مطرح شده بود.

مشکلات مالی برای جابجایی چاه کشاورزی که مجوز آن اخذ ولی به واسطه عدم توانایی مردم روستا و با وجود کمبود آب حفر چاه جدید و تجهیز آن ممکن نیست، از دیگر مسائل مطرح شده در این دیدار بود.

توجه به پارک ناتمام روستا به عنوان تنها مکان تفریحی حسین‌آباد نیز از دیگر درخواست‌ها بود.

نداشتن خانه بهداشت نیز به عنوان یکی از مشکلات روستا از جمله دیگر موارد مطرح شده بود.

به گفته مردم، مشترک بودن خانه عالم دو روستای حسین‌آباد و اسدآباد با توجه به فاصله یک کیلومتری و ناگزیر بودن از تردد در جاده اصلی برای رسیدن به خانه بهداشت، مشکلات بسیاری را به ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان ایجاد کرده است و تا به حال نیز چند نفر جان خود را در این جاده از دست داده‌اند.

یکی از روستائیان افزود: با وجود قول مدیر سابق شبکه بهداشت و درمان ابرکوه مبنی بر مراجعه بهورزان به این روستا و با وجود آماده بودن ساختمان مورد نیاز، این قول هنوز عملی نشده است.

نداشتن روحانی ثابت با وجود داشتن خانه عالم، کمبود اعتبار مسجد،کمبود کود شیمیایی وعدم آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه اول، از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه نیز در این دیدار به پاسخگویی برخی از موارد مرتبط با حیطه کاری خود پرداخت.

محمدعلی حاتمی‌زاده در مورد مشکلات تجهیز چاه کشاورزی متعلق به تعاونی روستا که تمام مردم در آن سهیم هستند، اظهار داشت: تنها در صورت تخصیص اعتبارات خشکسالی قادر به کمک هستیم و امیدواریم با این اعتبار بخشی از مشکلات کاهش پیدا کند.

وی در مورد مشکلات کمبود کود شیمیایی نیز افزود: این مشکل یک مشکل کشوری است ولی جهاد کشاورزی شهرستان تمام تلاش خود را برای رفع کمبودها به کار می‌گیرد.

بخشدار بخش بهمن نیز اظهار داشت: کار گازرسانی به روستا نیز از چند روز دیگر آغاز می‌شود و با گازرسانی به این چند روستای مجاور، کار گازرسانی در شهرستان به اتمام می‌رسد.

وی افزود: امیدواریم با اجرای طرح هادی روستا که به تازگی تصویب شده است، بخشی از مشکلات برطرف شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: 250 میلیارد تومان در سطح کشور از اعتبارات دولت به آبرسانی روستایی اختصاص یافته است.

کاظم فرهمند افزود: در دیدار با مدیرکل آب و فاضلاب روستایی، مشکل فرسودگی لوله‌های آب آشامیدنی حسین‌آباد و دیگر روستاهای حوزه انتخابیه مطرح و شده و وی در راستای رفع این مشکل قول مساعد داده است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبارات به خشکسالی در استان یزد و همچنین سهم کشاورزی از این اعتبارات، آن را گامی مثبت اما ناکافی ذکر کرد که تنها پاسخگوی میزان کمی از مشکلات است.

فرهمند افزود: با قانون‌های مصوب شده در چند سال گذشته، شاهد تحول عظیمی در بخش کشاورزی بوده‌ایم.

وی یادآور شد: تغییر قانون مرتبط به دامداری، تغییر قانون 50 ساله منابع طبیعی و قانون بهره‌وری کشاورزی از جمله قوانین بسیار خوب در این حیطه است.

فرهمند افزود: افزایش اعتبارات خشکسالی در استان یزد با توجه به حضور مسئولان کشوری با وجود 15 سال خشکسالی، توجه ویژه به صندوق بیمه کشاورزی و افزایش اعتبارات بانک کشاورزی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند کاهش عوارض خشکسالی را به دنبال داشته باشد.

در این دیدار همچنین برخی از مشکلات نیز توسط نماینده مردم و همچنین بخشدار بهمن به صورت تلفنی پیگیری شد که از جمله آنها می‌توان به مشکلات گازرسانی به روستا و مشکل خانه بهداشت اشاره کرد که جواب‌های مثبت مسئولان برای رفع این مشکلات باعث خرسندی روستائیان شد.

در روستای حسین‌آباد از توابع بخش بهمن ابرکوه 350 نفر در قالب 90 خانوار زندگی می‌کنند و امرار معاش آنان از طریق کشاورزی و دامداری است.