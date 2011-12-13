تونل "الماس" در محور خلخال - اسالم احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم هدایتی عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های افتتاح راه اصلی اردبیل – سرچم اظهار داشت: احداث تونل الماس به طول دو هزار و 400 متر در این محور به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده شده است.

به گفته وی با توجه به هزینه بسیار بالا برای احداث این تونل طولانی و مدرن، این طرح هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.

مدیر کل راه و ترابری استان اردبیل با بیان اینکه با احداث این تونل حوادث و خطرات احتمالی این مسیر کاهش می یابد، افزود: تونل الماس بخش زیادی از گردنه و نقاط برفگیر این محور را حذف کرده و با کاهش خطرات احتمالی مسافران را برای تردد از این مسیر تا حدودی آسوده خاطر می کند.

وی احداث این تونل را در راستای حذف یکی از گردنه های خطرناک استان دانست و ابراز کرد: در سالهای گذشته دو پروژه حذف گردنه "صائین" در محور اردبیل – سراب و حذف گردنه "لنگان" در مسیر اردبیل به گرمی اجرا شده است.

جاده خلخال - اسالم به طول 75 کیلومتر یکی از راه‌های ارتباطی استان اردبیل به گیلان بوده و دارای مناظر طبیعی بسیار زیبا است اما در عین حال این یکی از جاده‌های سخت گذر استان بویژه در فصل زمستان به شمار می‌رود.

این مسیر به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع سه هزار و ‪ ۳۰۰‬ متری از سطح دریا در بیشتر فصول سال با بارش برف، سرما و کولاک شدید همراه است که باعث کندی و توقف تردد در این مسیر می شود.

‪ ۱۸‬ کیلومتر این محور تا گردنه الماس در حوزه استحفاضی استان اردبیل و بقیه در حوزه استان گیلان قرار دارد.