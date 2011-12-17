کسری بودجه 10 هزار میلیاردی دولت قطعی است/ جزئیات کسری بودجه

جعفر قادری در گفتگو با مهر با اشاره به کسری بودجه دولت در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: موضوع کاملاً روشن است. اگر دولت 50 درصد از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع می کرد، چنین مشکلی ایجاد نمی شد.

وی افزود: دولت بیش از 100 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع کرده است؛ همین امر باعث شده تا با کسری بودجه مواجه شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تهیه شده 9 ماه منتهی به مرداد 90، گفت: این گزارش نشان می دهد که درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 17 هزار میلیارد تومان بوده است اما دولت در حدود 25 هزار میلیارد تومان به مردمم و مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع میان تولیدکنندگان اختصاص داده شده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: بر اساس گزارش تهیه شده در 9 ماه (دی 89 تا مرداد 90)، کسری بودجه 10 هزار میلیارد تومان است که بخشی از این کسری به دلیل برداشت از محل بانک مرکزی، منابع موجود در شرکتهای آب، برق و گاز و همچنین ماده 10 قانون تنظیم مقررات مالی و ماده 12 قانون تأسیس سازمان ستاد حوادث غیر مترقبه است.

قادری برداشتهای دولت را از منابع ذکر شده، غیر قانونی دانست و تأکید کرد: اقدامات دولت بر خلاف قانون بودجه 90 بوده است. کسری بودجه سالیانه دولت در حدود 15 هزار میلیارد تومان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری روند تعیین بودجه سال های گذشته، گفت: چندین سال است در بودجه سقف غیرواقعی بسته شده است، به همین دلیل دولت خود اولویتها را مشخص کرده و به مصوبات مجلس توجهی نمی کند.

وی درباره پیش بینی وضعیت بودجه 91 نیز یادآور شد: برای بودجه 91 باید تلاش دولت و مجلس این باشد که بودجه واقعی بسته شود. اگر منابع موجود پاسخگو نیست باید هزینه ها را کاهش دهیم.