به گزارش خبرنگار مهر، هتلهای سنتی در گوشه و کنار شهر و استان هر کدام با ذوق و سلیقه ای خاص طراحی شده اند و در همه آنها تلاش شده از عناصر سنتی و معماری کهن ایرانی بهره گرفته شود و درون مایه های معماری در آن حفظ شود.

در بسیاری از این هتلها هنوز بادگیرها، هشتی ها، زیرزمین ها و آب انبارها و ... خود نمایی می کند.

انارستانها و نارنجستانها، حوض های کم ارتفاع و عریض، اتاق های پنج دری و سه دری هنوز گوشه ای از جاذبه خانه های قدیمی در هتلهای سنتی یزد است

حوض های کم ارتفاع اما عریض، انارستانها و نارنجستانها، اتاق های سه دری و پنج دری، پنجره هایی با شیشه های کوچک رنگی، درهای چوبی و ... همه و همه از زیبایی هایی است که در هتل های سنتی یزد حفظ شده و همین جاذبه ها گردشگران را به سوی خود فرا می خواند.

هتل های سنتی الزاما خانه های قدیمی نیستند و در برخی موارد حتی حمام های تاریخی به هتل های سنتی یا حتی سفره خانه های سنتی تبدیل شده اند.

اغلب اتاق های این گونه هتل ها با صنایع دستی یزد از جمله پشتی های ترمه، پیش بخاری های ابریشمی، قالی های قدیمی و گلدانهای شمعدانی تزئیین شده اند.

بسیاری دیگر نیز که ذوق و سلیقه ای داشته اند، فضای هتلهای خود را با ابزار و ظرف و ظروف قدیمی تزئین کرده اند و هتلهای خود را به شکل موزه ای قدیمی درآورده اند.

گرچه در برخی از این هتل ها جای خالی سنتهای همگون با فرهنگ یزدی خالی است، اما با حضور در آنها هم می توان اندکی به حال و هوای قدیم رفت.

گرچه تعداد هتلهای سنتی در یزد کم نیست و شاید بتوان گفت بیش از 20 هتل سنتی و شاید 50 سفره خانه سنتی در یزد مشغول ارائه خدمات به مردم هستند اما این شهر با حجم گردشگرپذیری که دارد، هنوز بیش از اینها گنجایش دارد ضمن اینکه میراث فرهنگی نیز بارها حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده است.

میراث فرهنگی یزد از ورود بخش خصوصی برای تغییر شکل خانه های قدیمی به هتلهای سنتی حمایت می کند

بسیاری از خانه های قدیمی و تاریخی، حمامها و ... میراث فرهنگی در حال تخریب است و این سازمان نیز بودجه های کافی برای ترمیم آنها ندارد اما حاضر است از بخش خصوصی مدد گرفته و این مکانها را بهسازی کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا علاوه بر حفظ و پایداری بنا، جاذبه گردشگری دیگر به استان اضافه شود.

در این بین به نظر می رسد هتل های سنتی بیش از سایر گزینه ها مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفته اند و اکنون در گوشه و کنار شهر به ویژه در بافت تاریخی هتلهای سنتی بی نظیری وجود دارد که به واقع چشم هر بیننده ای را خیره می کند.

شاید همدلی و همگامی دیگری بتواند تحولی بزرگتر در این زمینه ایجاد کند و بخش خصوصی با کمک میراث فرهنگی بتواند بخشی از دستاوردهای گذشتگان را به طور ملموس در معرض دید مردم قرار دهد.

به طور قطع میراث فرهنگی از ورود بخش خصوصی به این بحث استقبال می کند و این موضوع در گذشته بارها از سوی معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان یزد مطرح شده است.

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عکس: مسعود ساکی