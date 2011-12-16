۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

انتشار اولین تصاویر/

فیلمبرداری "بی‌خود و بی‌جهت" کاهانی به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی "بی‌خود و بی‌جهت" ششمین ساخته عبدالرضا کاهانی روز چهارشنبه 23 آذر با مدیریت فیلمبرداری علی لقمانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر انتشار این خبر هم‌زمان با افتتاح وبسایت رسمی این فیلم بود تا اخبار و عکس‌های مربوطه به طور منسجم و صحیح در اختیار علاقمندان قرار بگیرد.

داستان فیلم "بی خود و بی جهت" در زمانی معادل 80 دقیقه، در روز و یک لوکیشن ثابت می‌گذرد. تمام امورفیلم از پیش تولید تا تمرین بازیگران و فیلمبرداری در همان لوکیشن واحد که یک خانه مسکونی است انجام شده و به طور هم زمان شیما منفرد، فیلم را تدوین کرده است.

با توجه به اینکه فیلم در زمان واقعی (Real Time) می‌گذرد بیش از 90 درصد فیلم به ترتیب فیلمنامه برنامه‌ریزی و فیلمبرداری شده است.

عوامل فیلم "بی خود و بی جهت" عبارتند از: تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: عبدالرضا کاهانی، مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، تدوین: شیما منفرد، صدابردار: ناصر انتظاری، مجری طرح: سعید خانی، مدیر تولید: مهران احمدی، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، مدیر تدارکات: سعید عطائیان، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: سهیل بیرقی، دستیار اول فیلمبردار: ابراهیم اشرفی، منشی صحنه و دستیار دوم کارگردان: امید جزینی، عکاس:میلاد مسگرها، بازیگران:رضا عطاران، پانته آ بهرام، نگار جواهریان، احمد مهران فر، علی استادی، محمد کارت، امیرعلی خانی، افسانه تهرانچی و بهنام شرفی.

طبق اعلام وبسایت www.bikhod-o-bijahat.com از این پس اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه از طریق این سایت اعلام و منتشر خواهد شد.

عبدالرضا کاهانی فیلم‌های "آدم"، "آنجا"، "بیست" و "هیچ" را در کارنامه دارد و فیلم "اسب حیوان نجیبی است" آخرین ساخته او در حال حاضر روی پرده سینماهای تهران است.
 

