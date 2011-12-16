به گزارش خبرگزاری مهر انتشار این خبر هم‌زمان با افتتاح وبسایت رسمی این فیلم بود تا اخبار و عکس‌های مربوطه به طور منسجم و صحیح در اختیار علاقمندان قرار بگیرد.

داستان فیلم "بی خود و بی جهت" در زمانی معادل 80 دقیقه، در روز و یک لوکیشن ثابت می‌گذرد. تمام امورفیلم از پیش تولید تا تمرین بازیگران و فیلمبرداری در همان لوکیشن واحد که یک خانه مسکونی است انجام شده و به طور هم زمان شیما منفرد، فیلم را تدوین کرده است.

با توجه به اینکه فیلم در زمان واقعی (Real Time) می‌گذرد بیش از 90 درصد فیلم به ترتیب فیلمنامه برنامه‌ریزی و فیلمبرداری شده است.

عوامل فیلم "بی خود و بی جهت" عبارتند از: تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: عبدالرضا کاهانی، مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، تدوین: شیما منفرد، صدابردار: ناصر انتظاری، مجری طرح: سعید خانی، مدیر تولید: مهران احمدی، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری، مدیر تدارکات: سعید عطائیان، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: سهیل بیرقی، دستیار اول فیلمبردار: ابراهیم اشرفی، منشی صحنه و دستیار دوم کارگردان: امید جزینی، عکاس:میلاد مسگرها، بازیگران:رضا عطاران، پانته آ بهرام، نگار جواهریان، احمد مهران فر، علی استادی، محمد کارت، امیرعلی خانی، افسانه تهرانچی و بهنام شرفی.

طبق اعلام وبسایت www.bikhod-o-bijahat.com از این پس اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه از طریق این سایت اعلام و منتشر خواهد شد.

عبدالرضا کاهانی فیلم‌های "آدم"، "آنجا"، "بیست" و "هیچ" را در کارنامه دارد و فیلم "اسب حیوان نجیبی است" آخرین ساخته او در حال حاضر روی پرده سینماهای تهران است.

