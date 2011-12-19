7 درصد علوفه کشور در آذربایجان شرقی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی یزدان پناه مساحت مراتع آذربایجان شرقی را دو میلیون و400 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: در واقع 2.4 درصد از مراتع کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان های میانه، اهر و مرند به ترتیب با 320، 200 و 190 هزار هکتار بیشترین وسعت مراتع در استان را دارند تاکید کرد: علوفه تولیدی در مراتع آذربایجان شرقی نسبت به علوفه تولیدی سایر استان ها از کیفیت خوبی برخوردار است.

یزدان پناه با بیان اینکه کم شدن سوراخ های ریز، افزایش هرز آب در سطح خاک و کم شدن میزان نفوذ آب در خاک و ذخیره آب های زیرزمینی از معایب چرای زودرس دام است، افزود: فشرده شدن خاک سطحی مراتع با چرای زودرس، به وجود آمدن ذرات ریز بر روی خاک و افزایش فرسایش آبی و بادی خاک را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه تبدیل فرسایش سطحی به شیاری و خندقی در مسیرحرکت دام از اثرات مهم چرای بیش از اندازه دام در مرتع قلمداد می شود ادامه داد: چرای زودرس شرایط را برای رشد و قرار گرفتن نهال های جوان درخاک دشوار می کند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه کاهش مواد غذایی، رطوبت خاک و پوشش زنده گیاهی و در نهایت باقی ماندن رطوبت کم برای رشد گیاهان را می توان از دیگر عوارض چرای زودرس برشمرد افزود: تکرار چرا موجب به هم خوردن سوخت و ساز گیاهی بوده و هر تکرار با ضعیف تر شدن گیاهان همراه است.

وی با بیان اینکه تاثیر تکرار چرا بر روی گیاهان مرتعی در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر از شدت چرا است تصریح کرد: در اثر یک بار چرای شدید تناسب مواد ذخیره گیاه و اندام های سبزینه دار به هم می خورد.

یزدان پناه با بیان اینکه بر اثر رشد دوباره، علوفه تولید شده از شادابی و خوشخوراکی ارزش غذایی و سرانجام قابل هضم برخوردار خواهد شد تاکیدکرد: علوفه تولید شده در اثر چراهای تکراری کمتر از حالتی خواهد بود که تولید گیاه یک بار بعد از تمام شدن رشد برداشت شود.

وی با بیان اینکه چرای زودرس، آغازی برای ساییدگی زمین است گفت: افزایش وزن مخصوص خاک، سخت شدن نفوذ آب در خاک و آغاز ساییدگی زمین از پیامدهای مهم چرای زودرس است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه حرکت دام در زمین های سرازیر و شیب دار باعث جابه جایی خاک شده و در صورت تکرار، تراس های کوچکی ایجاد خواهد شد افزود: با فشرده شدن خاک، آب توانایی نفوذ را نداشته و خاک نمی تواند آب را به خوبی نگهداری کند.

یزدان پناه با بیان اینکه به طور قطع از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع را باید از مهم ترین معایب چرای زودرس دانست تاکید کرد: ورود دام به مراتع قبل از زمان مناسب و چرای زودرس به دلیل رطوبت زیاد خاک و رفت و آمد دام ها در مرتع، شرایط را برای فشرده شدن و ویرانی ساختمان خاک مهیا می سازد.