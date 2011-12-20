10 همایش فرهنگی و هنری دی در آمل برگزار می شود

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه ها در چندین جلسه با کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه ریزی شده و در دو ماه آینده دراین شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: همایش بصیرت اسلامی، نقاشی خیابانی با موضوع طرح بصیرت، همایش تجلیل از استاد پرویز خوشنودی، نهمین سوگواره تعزیه مازندران و اجرای نمایش صحنه ای عاشورا از برنامه های مهم فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل در دیماه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل به برنامه های قابل اجرا در بهمن ماه اشاره کرد و ادامه داد: برنامه های متعدد فرهنگی و هنری به مناسبت حماسه ششم بهمن آمل، همایش تجلیل از خادمان حماسه جنگل آمل، نخستین یادواره شهدای هنرمند آملی، نمایش خیابانی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و برگزاری جشنواره تئاتر هارش، برپایی چندین نمایشگاه کتاب، کنسرت موسیقی و جنگ شادی از دیگر برنامه های قابل اجرا در ایام دهه فجر در بهمن ماه است.

محمدی اضافه کرد: اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل از ابتدای امسال تاکنون میزبان برگزاری و برپایی برنامه های فاخر فرهنگی وهنری بوده که همایش بین المللی طالب آملی، جشنواره استانی نمایشی حکایت سرخ، همایش اقوام خطه شمال، جشنهای 26 نوروز ماه، خرمن و کنسرتهای موسیقی محلی مازندرانی و اصیل ایرانی از مهمترین این برنامه ها بوده است.

وی یادآور شد: این اداره از ابتدای امسال تاکنون بیش از 30 برنامه مهم و فاخر فرهنگی و هنری را با منابع مالی اندک خود در شهرستان آمل برگزار کرده است.