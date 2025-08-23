محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این رویداد فرهنگی اظهار داشت: همایش «چهره‌های ماندگار» در تمامی ۲۲ شهرستان مازندران برگزار خواهد شد.

به گفته وی، تاکنون تنها شهرستان ساری میزبان این برنامه بوده و ۲۱ شهرستان دیگر در نوبت قرار دارند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، شش شهرستان نخستین دور این همایش را در شهریورماه برگزار می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: به دلیل ایام محرم و ایام سفر، اجرای برنامه‌ها به‌طور موقت متوقف شده اما پس از این ایام هر شهرستان میزبان همایش خواهد بود.

وی همچنین از پیگیری جدی برخی شهرستان‌ها از جمله آمل برای افزایش تعداد چهره‌های فرهنگی و هنری خبر داد.

محمدی با اشاره به برنامه‌های فاخر فرهنگی در استان بیان کرد: نشان موسیقی شریف به نام استاد فرهنگ شریف در سطح ملی برگزار می‌شود. همچنین جایزه ادبی نیما در سالروز تولد نیما یوشیج، ۲۱ آبان‌ماه، و جشنواره بین‌المللی کاسپین در تقویم فرهنگی مازندران قرار دارد.

وی با تأکید بر حرکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به سمت برنامه‌محوری ادامه داد: برای ارتقای موسیقی، هنرهای نمایشی، سینما و شعر و ادب، برنامه‌های مشخصی تدوین شده است.

به گفته او، انتخابات انجمن هنرهای نمایشی استان به زودی برگزار می‌شود و احکام جدید اعضای شورای نظارت بر نمایش نیز صادر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اولویت اصلی این اداره کل را افزایش سرانه فضای فرهنگی عنوان کرد و گفت: فردا میزبان مدیرکل طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازدید از چند سالن استان خواهیم بود تا روند توسعه زیرساخت‌های فرهنگی سرعت گیرد.

وی درباره سالن بزرگ آمل اظهار داشت: این پروژه با برخی اختلاف‌نظرها و اعتراضات از سوی هنرمندان تئاتر همراه بوده است.

به گفته او، هنرمندان معتقد بودند که ساختار این سالن بیشتر شبیه سالن همایش است تا یک فضای نمایشی. محمدی تصریح کرد: رویکرد ما این است که سالن آمل به‌عنوان «تئاتر شهر» و یک سالن نمایشی استاندارد تکمیل شود. فردا و پس‌فردا بازدیدی از طرح خواهیم داشت و در صورتی که ویژگی‌های همایشی در روند ساخت غالب باشد، تغییر طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تأکید کرده‌اند که این پروژه در هر شرایطی باید در سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد و رویکرد اصلی وزارتخانه این است که آمل صاحب یک سالن نمایشی استاندارد شود که قابلیت اجرای تئاتر و کنسرت را به‌طور همزمان داشته باشد.

محمدی همچنین در جلسه‌ای با معاونان فرهنگی، رسانه‌ای و هنری سینمایی عنوان کرد: تمامی مجوزها و فعالیت‌های مربوط به آموزشگاه‌ها، مؤسسات، چاپخانه‌ها، کانون‌های تبلیغاتی و مساجد که زیرمجموعه اداره کل ارشاد هستند، پس از افتتاح ساختمان جدید آغاز خواهد شد و آماده‌سازی کامل برای افتتاحیه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌کاره در استان افزود: پروژه‌های فریدون‌کنار، میان‌دورود، آمل، چالوس، رامسر و کلاردشت این هفته آماده افتتاح نخواهند شد و تمرکز بر کیفیت و بهره‌برداری واقعی از پروژه‌هاست.

مدیرکل ارشاد مازندران تأکید کرد: اعتقاد ما به جای کلنگ‌زنی‌های سنتی، بر استفاده از قیچی برای افتتاح است، زیرا اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه هر مدیر و دستگاهی محسوب می‌شود.

محمدی تصریح کرد: هدف اصلی، ارتقای اعتماد اجتماعی و ارائه خدمات فرهنگی و هنری به صورت کامل و مؤثر است و هیچ پروژه‌ای بدون آماده‌سازی کامل و رعایت استانداردها افتتاح نخواهد شد.