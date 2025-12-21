معافی: ۱۵ هزار بسته یلدایی در مازندران توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران شب یلدا را میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ ایرانی دانست و اظهار کرد: یلدا نماد دورهمی، همنشینی و سرکشی به بزرگان است و برای ماندگاری این فرهنگ باید از تشریفات و تجمل‌گرایی فاصله بگیریم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری شب یلدای شاد و کم‌هزینه افزود: این آئین ملی باید برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه خانواده‌های کم‌برخوردار و نیازمند، خاطره‌انگیز و دلنشین باشد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان گفت: توجه به همسایگان و خانواده‌های نیازمند در محله‌ها از جلوه‌های مهم فرهنگ ایرانی و اسلامی است و در همین راستا، ۱۵ هزار بسته یلدایی با هم‌افزایی کمیته امداد استان و مراکز نیکوکاری محله‌محور و با مشارکت شبکه خیر و احسان بانوان در قالب طرح «مواسات مادرانه» تهیه و توزیع شده است.

معافی تصریح کرد: این بسته‌ها با اولویت سالمندان، خانواده‌های پرجمعیت دارای دانش‌آموز، ساکنان مناطق محروم و بیماران صعب‌العلاج و زمین‌گیر در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.

وی همچنین از اجرای پویش «یلدای مهربانی» همزمان با سراسر کشور در استان مازندران خبر داد و افزود: نیکوکاران می‌توانند از طریق کد دستوری، پیامک و لینک اختصاصی این پویش، در تأمین مایحتاج یلدایی خانواده‌های نیازمند مشارکت کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران در پایان با بیان اینکه ملت ایران از کهن‌ترین و متمدن‌ترین ملت‌های جهان هستند، گفت: در شرایط سخت اقتصادی، حضور و همراهی مردم و خیرین در کمک به نیازمندان جلوه‌ای ارزشمند و امیدآفرین است که نقش مهمی در کاهش مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر دارد.