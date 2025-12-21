به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران در سالن همایش شهید سلیمانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با حضور حجتالاسلام والمسلمین علیزاده مدیر مرکز، مدیران کل و کارکنان ستادی معاونت پژوهش برگزار شد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران در حکمی حجتالاسلام دکتر حبیبالله بابایی را به عنوان معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران منصوب کرد که از سوابق مدیریتی وی میتوان به دانشیاری و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و همچنین مدیر گروه مطالعات فرهنگی تمدنی دانشگاه باقرالعلوم اشاره کرد.
در متن حکم معاون جدید پژوهش، نکاتی همچون ارتقای جایگاه پژوهشی مدیریت و حوزههای علمیه خواهران در سطح کشور، تقویت روحیه تحقیقی و ارتقای مهارتهای پژوهشگری در طلاب، روزآمدسازی بهینهسازی و تقویت سازوکارهای تولید کتاب درسی در تعامل با سایر بخشهای ذی نقش، جهت بخشی راهبردی به مجلات علمی مرکز و ارتقا کیفی و کمی آنها، اهتمام به همایشهای هدفمند و اثربخش در سطوح بین در سطوح ملی بینالمللی و به ویژه بین المللی اسلامی و رونق دادن به کرسیهای علمی و سایر رویدادهای فاخر پژوهشی، به کارگیری هوشمندانه فناوریهای نوین در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای معاونت و حمایت مؤثر از تولیدات طلاب نو قلم و حمایت هدفمند از آثار آنان مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران همچنین از تلاشهای ارزشمند و ماندگار خانم متولیان در دوران تصدی این معاونت قدردانی و تشکر کرد.
نظر شما