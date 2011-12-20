نور خورشید مانع شیوع آبله مرغان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سنت جورج لندن با بررسی اینکه بیماری آبله مرغان در مناطق گرمسیری که از نور خورشید به ویژه پرتوهای ماوراء بنفش غنی هستند کمتر شیوع دارد، نشان دادند که قرار گرفتن در معرض آفتاب می تواند به جلوگیری از گسترش این بیماری کمک کند.

ویروس آبله مرغان که Herpes zoster نام دارد می تواند از طریق سرفه و عطسه در اولین مراحل آلودگی به سرعت منتقل شود.

این ویروس بر روی پوست فرد آلوده تاولها و لکه های قرمزی به وجود می آورد که با خارش و سوزش همراهند. دوره رشد نهفته آبله مرغان بین 10 تا 21 روز است و خارشها و لکه های قرمز از 10 تا 21 روز پس از اینکه ویروس بیمار را آلوده کرد، ظاهر می شوند.

از مدتها قبل نقش پرتوهای آفتاب در غیرفعال کردن ویروسها مورد توجه قرار گرفته بود. اکنون این دانشمندان نشان دادند که در مناطق گرمسیری ویروس آبله مرغان کمتر از فردی به فردی منتقل می شود.

براساس گزارش مدیکال اکسپرس، این تیم با مطالعه اطلاعات مربوط به 25 تحقیق مختلف درباره این ویروس در کشورهای مختلف دنیا به نقش یک سری از فاکتورهای اقلیمی درباره شیوع این بیماری دست یافتند.

نتایج این بررسیها یک پیوند واضح را میان سطح پرتوهای ماوراء بنفش و پیشگیری از ویروس آبله مرغان نشان داد.

اما این دانشمندان تاکید کردند که هرچند نور خورشید تفاوتهایی را در شیوع آبله مرغان در میان مناطق گرمسیری و مرطوب ارائه می کند باوجود این، فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که باید در کشورهای مورد بررسی مدنظر قرار گیرند که از جمله این فاکتورها می توان به دمای متوسط، سطح رطوبت و حتی عناصر اجتماعی چون تراکم بالای جمعیت اشاره کرد.