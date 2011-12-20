استاندارد "خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر" تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندارد ملی ایران با عنوان خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر در راستای اهداف استانداردسازی و ارتقای کیفیت به تصویب رسید.

استاندارد ملی ایران با عنوان خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر با توجه به اهمیت خدمات به مشتریان در راستای تدوین استانداردهای ملی ایران تدوین شده است.

این استاندارد در پنجاه و هفتمین اجلاسیه کمیته ملی خدمات ، استـاندارد تصویب شده و با شماره 13629 جهت بهره برداری کاربران بر روی سایت سازمان قرار گرفته است.

استاندارد یادشده توسط انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بر اساس تجارب متخصصان خدمات پس از فروش شرکتهای عمده تولید کننده لوازم خانگی انرژی بر تدوین شده است.

استاندارد ملی ایران با عنوان خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر، الزامات لازم برای سامانه ارائه خدمات به مصرف کننده و تعیین روابط بین مصرف کننده، عرضه کننده کالا و عرضه کننده خدمات و تعمیرکار را در بر می گیرد.

استاندارد یادشده به گونه ای تهیه شده که بتواند برای ارائه خدمات در مورد کلیه لوازم خانگی انرژی بر و تاسیسات حرارتی و برودتی کاربرد داشته باشد.