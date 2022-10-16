به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از اجباری شدن استاندارد «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر» در کشور خبر داد. پرویز درویش در ارتباط با رسانه ملی (برنامه شروع تازه رادیو اقتصاد) افزود: استاندارد لوازم خانگی اعم از الکتریکی و گاز سوز از ۲۰ سال پیش در کشور اجباری شده و تحت کنترل سازمان ملی استاندارد است.

وی اضافه کرد: از سال‌های پیش نیز استاندارد «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی بر» به شماره ۱۳۶۲۹ در کشور تدوین، تصویب و در حال بهره برداری است و برخی از تولید کنندگان معتبر لوازم خانگی پروانه تشویقی این خدمات را هم دریافت کرده اند.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استاندارد ملی ۱۳۶۲۹ هنوز اجباری نیست، گفت: این استاندارد بزودی در شورایعالی استاندارد مطرح و اجباری خواهد شد و از این پس تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور طبق استاندارد مزبور پروانه استاندارد دریافت می‌کنند.

وی افزود: طی یک تا دو سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی سرمایه ایی بودن لوازم خانگی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه به یک موضوع جدی تبدیل شده و تعمیر و خرابی لوازم خانگی چالش اساسی برای خانواده هاست.

درویش ادامه داد: داشتن خدمات پس از فروش کالاها طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یک الزام است.