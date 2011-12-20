سرانه 181 ریالی آموزش محیط زیست در کشور/ بنزین یورو4 در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس علیرضا فدایی روز سه شنبه در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی تبیین دیدگاه های راهبردی و مشارکتهای مردمی در حفاظت از محیط زیست در کرج، آموزش را کلیدی ترین امر در سازمان ها دانست و ضمن تحلیل بودجه های استانی در خصوص آموزش محیط زیست اظهار داشت: آموزش هزینه نیست، سرمایه است، اما طی بررسی های انجام شده تنها 181 ریال به سرانه آموزش محیط زیست اختصاص پیدا کرده و این رقم قابل قبولی نیست.

وی افزود: تفاوت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، اهمیت به تخصیص اعتبار و بودجه ای ثابت است که این فرایند در کشور ما نیز وجود دارد.

این مسئول تصریح کرد: اغلب از باقی مانده بودجه های جاری استان ها بخشی را به آموزش اختصاص می دهند که این امر مطلوب نیست.

وی بیان کرد : با رایزنی های انجام شده و تصویب طرح تملک سرمایه، بودجه ای در ستاد استانها به فعالیت های آموزشی اختصاص خواهد یافت و در آینده نزدیک شاهد ارتقاء سرانه آموزش در سازمانها خواهیم بود.

جهان به عارضه زیست محیطی مبتلا است

مدیر کل آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اذعان داشت: محیط زیست کنونی بیمار است و نشانه های آن را می توان در سونامی ها، ذوب شدن یخ ها و تغییرات آب و هوایی کشور مشاهده کرد.

وی افزود: بخش عمده ای از این بیماری به دست انسان ایجاد شده است و برای درمان این عارضه نیازمند متخصصان حوزه محیط زیست هستیم.

فدایی بیان کرد: در این راستا سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی قادر به پاسخگویی نخواهد بود و حضور سازمانهای حفاظت از محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی را می طلبد.



سازمان محیط زیست فقط یک دستگاه نظارتی است

این مسئول در بخش دیگری از این کارگاه دو روزه آموزشی، سازمان محیط زیست را از اتهامات وارده مبنی بر متهم ردیف اول بودن در حوزه مسائل زیستی مبرا دانست و گفت: با بروز کوچکترین آلودگی و تخریب همواره محیط زیست در معرض اتهام قراردارد در صورتی که باید منشآ ایجاد آلودگی و تخریب را بررسی و رفع کرد.



فدایی ادامه داد: سازمان محیط زیست فقط یک دستگاه نظارتی است و شاخص های اصلی را تبیین و تعیین می کند.

وی افزود: این سازمان با رصد مراکز آلوده کننده و تخریب کننده محیط زیست، فقط وظیفه برخورد و رفع آلودگی را دارد.

این مسئول در خصوص راهکارهای جلوگیری کننده از آلودگی هوا نیز ذکر کرد: استفاده از بنزین یورو4 و تولیدات خودرو پاک که در آینده نزدیک وارد بازار می شود پاسخگوی رفع بخشی از معضلات زیست محیطی کشور خواهد بود.