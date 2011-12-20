امکانات کشور جوابگوی استعدادهای دوچرخه سواری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی زنگیآبادی عصر سه شنبه در مجمع انتخابات هیئت دوچرخهسواری استان زنجان افزود: اگر هنوز رشته دوچرخهسواری در زنجان فعال و زنده است، حاصل تلاش علاقمندان به این رشته میباشد که بدون هیچ چشمداشت مالی، این رشته را حمایت میکنند.
وی ادامه داد: حمایت از رشته دوچرخهسواری که پتانسیل بالایی را در مدالآوری دارد، علاوه بر فدراسیون مربوطه، برعهده مدیران و دستگاههای استانی است که با حمایت جوانان و علاقمندان این رشته، زمینه ظهور استعدادهای بالقوه را فراهم کنند.
زنگیآبادی با بیان اینکه استعداد در حوزه ورزش دوچرخهسواری بسیار چشمگیر است افزود: استعدادیابی، کار دشواری نیست، موضوعی که در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است نگهداری و پرورش استعدادهای موجود در راستای قهرمانپروری و مدالآوری است، برای پرورش یک قهرمان حداقل 8 سال باید زمان صرف کرد و در کنار آن برنامههای ورزشی مفید اجرا نمود تا به سطح قابل قبول بینالمللی رسید.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری با اعلام اینکه در حالحاضر 8 پیست دوچرخهسواری استاندارد در کشور در دست ساخت و مطالعه است ادامه داد: از 8پیست دوچرخهسواری در دست احداث، 5 پیست در مشهد، کرمان، خوزستان، تبریز و ساری در حال ساخت هستند، پیست یزد و اراک در حال آغاز کار اجرایی میباشند و پیست دوچرخهسواری زنجان نیز که نقشههای اولیه آن طراحی شده است که در صورت اجرا و اتمام پروژه یکی از مجهزترین پیستهای کشور خواهد بود.
زنگی آبادی با تاکید بر توانایی بانوان ورزشکار در عرصه دوچرخهسواری، اذغان کرد: کسب مقام قهرمانی بانوان در مسابقات آسیایی دوچرخهسواری، نشان از استعداد تحسینبرانگیز زنان ورزشکار در این رشته ورزشی را دارد و به همان میزان که در بخش مردان میتوان انتظار مدالآوری در این رشته ورزشی را داشت به همان نسبت نیز میتوان از پتانسیل ورزشی بانوان در اینخصوص استفاده کرد.
زنگیآبادی گفت: متاسفانه برای این دور مسابقات انتخابی المپیک در بخش بانوان نتوانستیم سهمیهای کسب کنیم ، ولی در بخش مردان تاکنون موفق به کسب 4 سهمیه شدهایم که امیدواریم تا پایان سال و با شرکت مؤثر در مسابقاتی که برای کسب سهمیه برگزار میشوند، بتوان این میزان را افزایش داد.
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