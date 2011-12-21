اسناد تاریخی آستان قدس رضوی از مرز هشت میلیون برگ گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسن آبادی اظهارکرد: 23هزار برگ سند تاریخی از طریق خریداری و اهدا از ابتدای سال تاکنون جذب شده که از این تعداد، یک هزار 970 برگ سند از سراسر کشور خریداری شده و سه هزار و 700 برگ سند نیز توسط واقفان به این مرکز اهدا شده است.

وی این اسناد را در موضوعات مختلفی همچون مکاتبات دولتی، مکاتبات دوستانه، مصالحه نامه، مبایعه نامه، نکاح نامه، وقف نامه، احکام و فرامین شاهان و شاهزادگان وقت و اسنادی مربوط به مناطق مختلف ایران مانند غرب کشور، خراسان شمالی، قوچان و اردکان یزد دانست.

وی، از جمله اسناد شاخص خریداری شده به بیش از 17هزار برگ سند نظامی و تشکیلات حکومتی ایران در دوره قاجار اشاره کرد و گفت: این اسناد شامل کتابچه های دستورالعمل دیوانی مربوط به ولایات ایران در دوره قاجار از قبیل آذربایجان، خراسان، مازندران، اصفهان، عراق عجم، همدان و یزد در طی سالهای 1267 تا 1317 هجری قمری است.

وی اضافه کرد: در این اسناد اسامی شاهزادگان قاجار به صورت منسجم ذکر شده که از جهت رجال شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسن آبادی گفت: اسناد یاد شده، همچنین، مجموعه فرامین ناصرالدین شاه قاجار و احکام مربوط به مظفرالدین شاه قاجار را در بردارد.

وی از دیگر نمونه های شاخص خریداری شده 600برگ اسناد ناحیه تبریز مربوط به دوره قاجار را نام برد و گفت: این اسناد شامل احکام، فرامین، نکاح نامه ها و استفتائات علمااست.

وی تعداد اسناد حاوی استفتائات را حدود100 برگ اعلام کرد و افزود: این اسناد، دربرگیرنده درخواست افراد مختلف برای پاسخگویی به سؤالات شرعی آنها است که پاسخ علمای شیعه در حاشیه آنهاست.

مدیر مرکز اسناد و مطبوعات، همچنین از بیش از هزار و 600 برگ سند حاوی فرامین شاهان و ولیعهدان قاجار، به عنوان یکی دیگراز نمونه های شاخص خریداری شده توسط این مرکز یاد کرد.

گفتنی است، مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، در دو محور اسناد و مطبوعات با در اختیار داشتن حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها، و تعداد زیادی از اسناد و مطبوعات نادر، از غنی ترین مجموعه های منطقه و جهان اسلام در این حوزه به شمار می آید.