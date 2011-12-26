نهم دی روز بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر روز یکشنبه در جلسه برنامه ریزی حماسه نهم دی که در فرمانداری دامغان برگزار شد، افزود: حضور میلیونی ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی 88 در پی پاسخ به هتاکی و حرمت شکنی در عاشورای حسینی از سوی بعضی از عوامل و دست نشاندگان فتنه در شش دی سال 88، حماسه ای بی نظیر در طول سه دهه تاریخ این انقلاب اسلامی بوده است.



وی تصریح کرد: این حماسه نشانه بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی ملت آگاه و فهیم ایران اسلامی است.



تقوی برگزاری سلسله مباحث گفتمان دینی در مدارس و دانشگاه ها با موضوع بصیرت، آگاهی، دشمن شناسی و ولایت، اعزام روحانی به مناطق محروم، مساجد و حسینیه ها و برگزاری مراسم را از مهمترین برنامه های این اداره به مناسبت نهم دی بر شمرد.



این جلسه با حضور مسئولان ادارات فرهنگی و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد.