نهم دی روز بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر روز یکشنبه در جلسه برنامه ریزی حماسه نهم دی که در فرمانداری دامغان برگزار شد، افزود: حضور میلیونی ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی 88 در پی پاسخ به هتاکی و حرمت شکنی در عاشورای حسینی از سوی بعضی از عوامل و دست نشاندگان فتنه در شش دی سال 88، حماسه ای بی نظیر در طول سه دهه تاریخ این انقلاب اسلامی بوده است.
وی تصریح کرد: این حماسه نشانه بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی ملت آگاه و فهیم ایران اسلامی است.
تقوی برگزاری سلسله مباحث گفتمان دینی در مدارس و دانشگاه ها با موضوع بصیرت، آگاهی، دشمن شناسی و ولایت، اعزام روحانی به مناطق محروم، مساجد و حسینیه ها و برگزاری مراسم را از مهمترین برنامه های این اداره به مناسبت نهم دی بر شمرد.
این جلسه با حضور مسئولان ادارات فرهنگی و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دامغان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد.
دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: نهم دی، روز بصیرت و تجدید میثاق امت حزب الله ایران با مقام معظم رهبری است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی تقوی عصر روز یکشنبه در جلسه برنامه ریزی حماسه نهم دی که در فرمانداری دامغان برگزار شد، افزود: حضور میلیونی ملت شریف و مقاوم ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی 88 در پی پاسخ به هتاکی و حرمت شکنی در عاشورای حسینی از سوی بعضی از عوامل و دست نشاندگان فتنه در شش دی سال 88، حماسه ای بی نظیر در طول سه دهه تاریخ این انقلاب اسلامی بوده است.
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