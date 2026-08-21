حجت الاسلام ایزدپناه: مجلس بر بازار و قیمت کالاهای اساسی نظارت کند

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام علی ایزدپناه صبح روز جمعه در مراسم دعای ندبه که در حرم مطهر شهدای آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به شهادت امام حسن عسکری(ع) و دوران زندگی ایشان ،اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در شرایط خفقان و فشار سیاسی زندگی میکرد و بنیعباس محدودیتهای زیادی برای ایشان ایجاد کرده بودند.
کارشناس مذهبی افزود: فشارهای دستگاه خلافت عباسی بر امام حسن عسکری(ع) به دلیل جایگاه علمی، اجتماعی و شیعه بودن آن حضرت افزایش یافته بود و این فشارها، زندگی ایشان و ارتباطشان با شیعیان را با دشواری های فراوانی روبهرو کرده بود.
وی با اشاره به جریانهای نفاق و نقش آنان در تحولات سیاسی و اجتماعی گفت: جریانهای منافق با رفتارهای دوگانه خود آسیبهای زیادی به جامعه وارد میکنند و عملکرد آنان میتواند از دشمنی آشکار برخی قدرتها نیز خطرناکتر باشد.
حجتالاسلام ایزدپناه تصمیمگیری درست و به موقع را در سرنوشت حوادث تأثیرگذار دانست و افزود:در کربلا چهار هزار نفر حضور داشتند، اما به دلیل عدم اقدام به موقع، ۷۲ نفر به شهادت رسیدند.
وی با نفی تفکر لیبرالی که تفکر لیبرالی ضد تفکر امام زمان(عج)است، اظهار کرد:جامعه باید با تقویت اندیشه مهدوی، در مسیر تحقق اهداف الهی و زمینهسازی برای ظهور حرکت کند.
کارشناس مذهبی با تاکید به اینکه ایران باید در مسیر امام زمان(عج) حرکت کند، گفت: باید از ظرفیتهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی خود برای پیشرفت کشور و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی استفاده کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور افزود:توانمندیهای ایران بسیار بیشتر از میزان فعلی است و ظرفیتهای کشور میتواند تا صد برابر بیشتر از آنچه امروز مورد استفاده قرار میگیرد، شکوفا شود.
حجتالاسلام ایزدپناه با بیان اینکه گرانیها فشار زیادی بر زندگی خانوارها وارد کرده است، گفت: تداوم این وضعیت میتواند موجب افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود.
وی با اشاره به اینکه گرانیها فتنه زا است و به ضرر نظام، انقلاب و امنیت کشور تمام میشود، ادامه داد: نمایندگان مجلس باید با نظارت دقیقتر، وضعیت بازار، قیمت کالاهای اساسی و مشکلات معیشتی مردم را پیگیری کنند.
نظر شما