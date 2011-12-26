گزارش مهر از مهمترین رویدادهای علمی سال آینده/ ایده های علمی که تحقق می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، سال آینده به طور حتم یکی از خبرسازترین رویدادهای علمی نتیجه آزمایش دوباره سرعت ذرات نوترینو خواهد بود که در سال 2011 ادعا شد سرعتی بالاتر از سرعت نور دارند. از ذرات نوترینو و سرعت باورنکردنی آنها گرفته تا هوش مصنوعی و منشاء تکاملی انسان، سال 2012 آغازگر رویدادهای مهم علمی خواهد بود که زمینه آن در سال 2011 ایجاد شده است:

نوترینوها همان تاکیونها هستند؟

به جرات می توان گفت بزرگترین خبر علمی سال 2011 در سرتاسر جهان آزمایش "اپرا" در گرن ساسو و ادعای حرکت سریعتر از نور ذرات نوترینو بوده است، ادعایی بهت آور که نظریه نسبیت خاص انیشتین را زیر سوال می برد. در سال آینده دو آزمایش به نامهای "مایونز" در لابراتوار فرمی و T2K در ژاپن این ادعا را مورد آزمایش قرار خواهند داد. در صورت تایید این نتایج دو راهکار برای انطباق این ذرات غیر عادی با بخش عادی و شناخته شده دانش فیزیک وجود دارد. یکی از این راهکارها تاکیونها هستند، ذرات فرضی که به صورت ذاتی سریعتر از نور هستند، ذراتی که در نظریه نسبیت خاص نیز به عنوان استثنا در نظر گرفته شده اند: ذراتی که با سرعتی بالاتر از نور به وجود می آیند و از آنجایی که تمامی عمر خود را در سرعت بالا سپری می کنند مشکلی در نظریه نسبیت عام به وجود نمی آورند. با این همه اثبات تاکیون بودن نوترینوها نیز می تواند زمینه ای جدید برای مطالعه فیزیکدانان را به وجود آورد.

همه راه ها به بوزون هیگز ختم خواهد شد

یافتن ذرات گریزپای بوزون هیگز یکی از بزرگترین چالشهای فیزیکدانان در سال آینده خواهد بود. شاید اینگونه به نظر بیاید که جستجو برای یافتن این ذرات به پایان رسیده است، در 13 دسامبر دو تیم در برخورد دهنده بزرگ هادرون از نشانه هایی خبر دادند که می توانند ردپای بوزون هیگز باشند. دریای اطلاعاتی که در سال 2011 از آزمایشهای انجام گرفته در برخورد دهنده هادرون به دست آمده اند می توانند این ردپاها را اثبات یا رد کنند. به گفته فیزیکدانان طبیعت این ردپاها جستجوی بوزون هیگز را دشوارتر می سازد زیرا در صورتی که این نشانه ها بوزون سبک باشند، بر خلاف بوزونهای سنگین به ندرت به بوزونهای Z تبدیل می شوند، از این رو ردیابی آنها بسیار دشوار می شود و این بوزونها معمولا به نمونه هایی تبدیل می شوند که در پس زمینه برخوردها ناپدید می شوند.

نشست "زمین" در ریودژانیرو

فضاپیمای "زمین" نیازمند یک خلبان است و نشست زمین ریودژانیرو در ماه ژوئن سال 2012 فرصتی مناسب خواهد بود تا کنترل این فضاپیما به دست انسانها بیافتد. بلایای طبیعی، کمبود غذا و آب و از بین رفتن تنوع گونه های زیستی به این معنی است که بشریت در حال عبور از مرزهای سیاره ای بوده و در حال تبدیل کردن زمین به جهانی خطرناک تر است. در نشست ریو قرار است حرکتی برای ایجاد سیستم حکومت جهانی از محیط زیست آغاز شود. زمین از 9 سیستم پشتیبان حیات بحرانی برخوردار است که در برابر فعالیتهای انسانی کمی مقاومت نشان می دهند اما خبر بد این است که فراتر رفتن از مرزهای ایمنی برای انسانها کاری بسیار ساده است. تا کنون سه سیستم توسط انسانها به ورطه نابودی کشیده شده اند: تنوع زیستی، حرارت زمین و آلوده شدن اقیانوسها و دولتها در نشست ریو باید برای حفظ مابقی این سیستمها سیستمی جدید را به وجود آورند.

تست هوش ماشینها

رقابت جایزه لوبنر 2012 یکی از مهمترین رویدادهای سال آینده است که در آن ماشینها تلاش خواهند کرد دیگران را قانع کنند که انسان هستند. این رقابت بر اساس تست تورینگ، مشهورترین نشانگر هوش ماشینها، برگزار می شود. با آغاز سال 2012 یک قرن از تولد آلن تورینگ، مهندس رمزگشای جنگ جهانی دوم که تست تورینگ مشهور خود را در سال 1950 طراحی کرد، خواهد گذشت. با این همه تست تورینگ تنها بر روی توانایی سخن گفتن روباتها تمرکز دارد و این برای روباتهای امروزی بسیار سطح پایین است، در حالی که در عصر حاضر روباتها از توانایی های متعددی برخوردارند. از این رو در سال 2012 این تستها هوش روباتها را در زمینه های خاص به صورت مجزا خواهد آزمود. برای مثال تست بینایی تورینگ که به تازگی ابداع شده است توانایی روباتها را در درک ارتباطات فضایی میان اجسام در یک تصویر می آزماید. دیگر تستها با استفاده از مفهوم جهانی و محاسباتی هوش، می توانند هوش روباتها و انسانها را بدون حضور تعصبات انسانی مورد بررسی قرار دهند.