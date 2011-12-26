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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

"سبب من" تغییر نام داد/

بهرامیان با "پریناز" به جشنواره سی‌ام می‌آید

بهرامیان با "پریناز" به جشنواره سی‌ام می‌آید

بهرام بهرامیان با فیلم سینمایی "پریناز" در سی‌امین جشنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم  با نام قبلی "سبب من" مدتی است آماده نمایش شده و برای حضور در جشنواره فجر امسال فرم پرد کرده است. به زودی "پریناز" برای گرفتن پروانه نمایش به اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه می‌شود.

این فیلم دارای مضمونی اجتماعی است و بازیگران آن فرهاد آئیش، مژگان بیات، مصطفی زمانی، طناز طباطبایی، امیرحسین فتحی، حمید فرخ‌نژاد، شبنم قلی‌خانی، فاطمه معتمد‌آریا و فرخ نعمتی هستند.

عوامل "سبب من"عبارتند از کارگردان: بهرام بهرامیان، نویسنده فیلمنامه: بابک کایدان، مدیر فیلمبرداری: ایرج آشوری، صدابردار: اسحاق خانزادی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، طراح صحنه: رضا حاجی‌درویش، طراح لباس ژاله لاکی‌زاده، دستیار و برنامه‌ریز: کامبیز دارابی، مدیر تولید و مشاور تهیه‌: محمد نشاط.
 
بهرام بهرامیان فیلم‌ سینمایی "آل" و مجموعه‌های "مشق عشق" و "ساعت شنی" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1493702

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