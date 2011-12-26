به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم با نام قبلی "سبب من" مدتی است آماده نمایش شده و برای حضور در جشنواره فجر امسال فرم پرد کرده است. به زودی "پریناز" برای گرفتن پروانه نمایش به اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه میشود.
این فیلم دارای مضمونی اجتماعی است و بازیگران آن فرهاد آئیش، مژگان بیات، مصطفی زمانی، طناز طباطبایی، امیرحسین فتحی، حمید فرخنژاد، شبنم قلیخانی، فاطمه معتمدآریا و فرخ نعمتی هستند.
عوامل "سبب من"عبارتند از کارگردان: بهرام بهرامیان، نویسنده فیلمنامه: بابک کایدان، مدیر فیلمبرداری: ایرج آشوری، صدابردار: اسحاق خانزادی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، طراح صحنه: رضا حاجیدرویش، طراح لباس ژاله لاکیزاده، دستیار و برنامهریز: کامبیز دارابی، مدیر تولید و مشاور تهیه: محمد نشاط.
بهرام بهرامیان فیلم سینمایی "آل" و مجموعههای "مشق عشق" و "ساعت شنی" را کارگردانی کرده است.
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