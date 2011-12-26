اجرای مانور دور میزی آمادگی در برابر زلزله در سالگرد زلزله بم

به گزارش خبرگزاری مهر، سناریوی این مانور وقوع زلزله فرضی به بزرگای 5/6 درجه در مقیاس ریشتر(8 مرکالی) بود که طی آن شهرداران مناطق22گانه تهران بعنوان روسای ستاد‌های مدیریت بحران با فراخوان اعضای این ستاد که معاونان منطقه، مدیران نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری و خدمات اضطراری هستند، به تمرین فراخوان نیرو‌ها و آمادگی گروه‌های عملیاتی در مواجهه با پیامدهای حوادث فرضی خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش همچنین 20 کمیته تخصصی پیش‌بینی شده در ستاد مدیریت بحران شهر تهران در این مانور فعال شدند تا میزان آمادگی خود را در مقابله با این زلزله فرضی بیازمایند.

سید جواد کشفی ، معاون آمادگی، عملیات و هماهنگی امور مناطق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص اجرای این مانور گفت: با توجه به تشکیل 22ستاد مدیریت بحران در 22منطقه تهران به ریاست شهرداران مناطق و در راستای تقویت سامانه فرماندهی حادثه منطقه که از مدیران شهری هر منطقه تشکیل شده است و در واقع سازمان دوم شهرداری‌های مناطق محسوب می‌شود، این مانور فرصت مناسبی است که تغییر وضعیت از سازمان اول مدیران شهری به سازمان دوم آنان تمرین و نقش هر یک از مدیران در شرایط اضطراری مشخص شود و مورد ارزیابی و آزمون قرار گیرد.

وی گفت: به این ترتیب در این مانور مدیران سازمان‌ها و نهاد‌هایی خارج از ساختار شهرداری تهران اما عضو ستاد مدیریت بحران همچون مدیران و فرماندهان اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی ، دانشگاه علوم پزشکی ، آتش‌نشانی، شرکت‌های آب، برق، گاز، مخابرات و ... در کنار شهرداران و معاونان و مدیران منطقه قرار گرفته و به تمرین دور میزی مدیریت بحران و تحقق هم‌افزایی و همکاری در عملیات مقابله با شرایط اضطراری و امداد و نجات حادثه‌دیدگان می پردازند و به نوعی مدیریت واحد حادثه بعنوان شیوه‌ای استاندارد در مقابله با شرایط وقوع مخاطرات عمده مورد آزمون قرار گیرد.

کشفی افزود: از دیگر اهداف این مانور تعیین یا به روز نمودن اعضای سامانه فرماندهی حادثه ، عملیاتی نمودن سیستم مدیریت بحران، تمرین و هماهنگی منابع شامل نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات و ارزیابی و برآورد خسارات است که در پیشبرد برنامه‌های آینده و شناسایی نقاط قوت و ضعف موثر است.

وی اجرای مانور‌های دور میزی را فرصتی مطلوب برای تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های عضو ستاد‌های مدیریت بحران مناطق و اعضای کمیته‌های تخصصی 20گانه ستاد مدیریت بحران شهر تهران خواند که با کمترین هزینه به ارتقای آمادگی آنها و تقویت ساختار مدیریت بحران مناطق می‌انجامد. ضمن آنکه بر اساس قوانین بالادستی ستاد‌های مدیریت بحران و سازمان‌های مسئول موظف به اجرای مانور‌های آمادگی در مقاطع زمانی مختلف هستند.

گفتنی است بر اساس سامانه فرماندهی حادثه (آی-سی- اس) ، شهردار منطقه، رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه و معاونان وی بر اساس نمودار سازمان دوم، معاونان عملیات، اطلاعات، پردازش و برنامه‌ریزی، اطلاع رسانی و پشتیبانی هستند که ستاد عمومی را شامل می‌شود و ستاد تخصصی منطقه از نمایندگان کمیته تخصصی تشکیل شده است.