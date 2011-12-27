به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر دانشگاه مازندران توانست در مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر دانشگاه‌های منطقه چهار کشور در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل به مقام اول دست یابد و سهمیه کامل حضور در یازدهمین المپیاد دانشجویان دانشگاه‌های کشور را در سال 1391 از آن خود کند.

در این مسابقات که در دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه جامع گلستان، دانشگاه دامغان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مجتمع آموزش عالی گنبد، دانشگاه مازندران و دانشگاه سمنان شرکت داشتند.

در این دوره از رقابتها که در سه بخش انفرادی، تیمی و دوبل انجام شد، در بخش تیمی دانشگاه مازندران مقام اول، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مقام دوم و دانشگاه سمنان مقام سوم را به دست آورد.

در رقابت‌های انفرادی مسیح قربانی از دانشگاه مازندران توانست به مقام اول دست یابد، آیدین رضوانی از دانشگاه سمنان به مقام دوم و پوریا حاجیان از دانشگاه صنعتی بابل به مقام سوم رسید.

در رقابتهای دوبل مسیح قربانی و علی حسینی مقدم از دانشگاه مازندران مقام اول، آیدین رضوان و مهدی خسروی از دانشگاه سمنان مقام دوم، شهریار ایمانی و پوریا حاجیان از دانشگاه صنعتی بابل مقام سوم را کسب کردند.