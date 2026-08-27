به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ایزدی فرد شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه صنعتی شاهرود و محلی برگزاری مسابقات دانشجویان سراسر کشور، بیان کرد: چهره برترین ها در ۱۰ رشته ورزشی این المپیاد ملی دانشگاهی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود بالاخره توانست نخستین قهرمانی خود را در این رقابت ها کسب کند افزود: ورزشکاران این دانشگاه در بخش دوبل تنیس روی خاک با شکست دانشگاه شهید بهشتی در دیدار نهایی به این موفقیت رسیدند.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین با بیان اینکه در دو بخش تفنگ و تپانچه نیز دانشگاه تبریز و علم و صنعت ایران قهرمان شدند، ابراز کرد: در رده‌بندی نهایی تیمی مسابقات تیراندازی نیز دانشگاه تبریز اول شد.

ایزدی فرد با بیان اینکه در شطرنج رپید در ماده سریع دانشگاه ابوعلی سینا اول و در در ماده برق‌آسا گیلان قهرمان شد افزود: دانشگاه فرهنگیان تبریز قهرمان بخش تنیس روی میز چه در بخش انفرادی و چه دوبل شد.

وی گفت: در رقابت‌های کاتا انفرادی وزن ۵۵- کیلوگرم هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر کشور ورزشکار دانشگاه تهران و در کمیته دانشگاه کرمان اول شدند.