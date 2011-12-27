حضور پنج بازیکن جدید در تیم مس قطعی است/ دزد و مالخر به یک اندازه مقصرند!

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات در باشگاه مس سرچشمه و همچنین حضور دلالان در فوتبال ایران گفت: من پنج روز به بازیکنانم مس سرچشمه برای تعطیلات نیم فصل استراحت دادم اما خودم برای یارگیری به تعطیلات نرفتم. در نیم فصل دو بازیکن خارجی و پنج بازیکن ایرانی از تیم ما جدا شدند که باید برای آنها جایگزین پیدا می‌کردم.

وی در خصوص بازیکنانی که تاکنون باشگاه مس سرچشمه به خدمت گرفته است، اظهار داشت: بازیکنان را کمیته فنی باشگاه به من معرفی می‌کنند تا نظر نهایی را در خصوص جذب یا عدم جذب آنها بدهم. در حال حاضر حضور چهار بازیکن خارجی از کشورهای ازبکستان، گرجستان، هلند و نیجریه در تیم مس سرچشمه قطعی شده است، ضمن اینکه محمد منصوری، بازیکن تیم سایپا نیز به تیم ما می‌پیوندد.

شرفی در همین خصوص افزود: هنوز پنج یا شش جای خالی در فهرست خود داریم، به همین دلیل در حال مذاکره با بازیکنان ایرانی که بتوانند به تیم مس سرچشمه کمک کنند، هستیم.

وی با اعلام اینکه در نیم فصل دوم تیمی به مراتب بهتر و قدرتمندتر را نسبت به نیم فصل اول خواهیم داشت، گفت: هدف و اولویت اصلی ما حفظ سهمیه تیم مس سرچشمه در رقابت‌های لیگ برتر است و پس از آن نیز نیم نگاهی به صعود در رتبه‌های بالاتر جدول رده بندی داریم.

سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه در خصوص پدیده دلالی در فوتبال ایران، تاکید کرد: به نظر من بازیکنی که سرش کلاه رفته به اندازه "ایجنت" یا دلالی که سرش کلاه گذاشته مقصر است بازیکن چگونه بدون اینکه توانایی خواندن انگلیسی داشته باشد و یا بدون اینکه مشاوره کند کاغذی را امضا می کند؟ در اینجا یا بازیکن به دلیل زرنگ بازی زیاد سرش کلاه رفته یا اینکه از مسائل روز دنیا عقب است.

وی در خاتمه با بیان اینکه "ای کاش بازیکنان ما شبی یک کلمه انگلیسی یاد می‌گرفتند"، گفت: در حال حاضر دیگر دوران حرف‌هایی که من نمی‌دانستم و یا اعتماد کردم، تمام شده است چون به نظر من همانقدر که دزد مقصر است مالخر نیز تقصیر دارد!