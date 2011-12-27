نخستین جشنواره عکس "قاب بیداری" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدارمراد عزیزی از برگزاری اولین جشنواره عکس بسیج کرمانشاه خبر داد و گفت: جشنواره عکس بسیج(قاب بیداری) جایی برای پرواز ذهن صدها عکاس صاحب ذوق است که در آن استعدادهای ناب و اندیشه های پاک بار دیگر رقابتی شیرین را برای فتح قله های موفقیت آغاز خواهند کرد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری این جشنواره در دی ماه سال جاری، افزود: در این جشنواره سازمان بسیج هنرمندان افتخار دارد هنرمندان عرصه عکس را جهت خلق آثاری تأثیرگذار یاری کند.

عزیزی در تاکید کرد: انسان و پایداری(بیداری اسلامی، حرکت های مردم منطقه، حضور در صحنه و تجلیل از مردم به پا خواسته، مقاومت اسلامی و استکبار ستیزی)، آیین وسنن (آیین عبادی، اماکن متبرکه، رسوم اقوام، اقوام ومشاغل، جشن ها، عزاداری ها و بازی های محلی)، انسان و سازندگی( عزم ملی درعرصه اقتصادی، تولید هدفمند(صنعتی، کشاورزی، فرهنگی)، تلاش اقتصادی، مصرف بهینه، اقوام وتولید) از مهمترین محورهای این جشنواره است.

وی با بیان اینکه هر عکاس می تواند در هر موضوع حداکثر هفت عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کند، یادآور شد: آثار می تواند به صورت فتوشیمی(آنالوگ)، دیجیتال، سیاه و سفید و یا رنگی باشد.

عزیزی آخرین مهلت ارسال آثار را پنج شنبه(8 دی) اعلام و تأکید کرد: به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه حشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه گفت: علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از مقررات جشنواره و تهیه فرم حضور در جشنواره به کانون های نواحی شهر ستان ها مراجعه کرده یا با شماره تلفن 7249779-0831 تماس حاصل فرمایند.

وی با بیان اینکه به دید نو و خلاقانه در عکس جایزه ویژه ای تعلق می گیرد، تصریح کرد: استفاده از آثار برگزیده برای چاپ در کتاب یا سایر انتشاراتی و تبلیغاتی، کتاب الکترونیکی، بانک اطلاعاتی و برگزاری نمایشگاه با ذکر نام صاحب اثر برای برگزار کنندگان مجاز است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه، افزود: نفرات اول تا سوم هر رشته با اهداء لوح تقدیر و جوایز نقدی پرداخت خواهد شد.

وی در پایان با اعلام اینکه انتخاب و داوری آثار استانی جمعه 9 دی صورت خواهد گرفت، گفت: افتتاح نمایشگاه استانی دوشنبه 12 دی و اختتامیه جشنواره با معرفی و تجلیل از برگزیدگان 15 دی برگزار خواهد شد.