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۷ دی ۱۳۹۰، ۲۳:۴۹

فریدی:

675 شورای آموزش و پرورش در کشور فعال است

675 شورای آموزش و پرورش در کشور فعال است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه شوراهای وزارت آموزش و پرورش گفت: 675 شورای آموزش و پرورش در نقاط مختلف کشور فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فریدی در گردهمایی کارشناسان شورای آموزش و پرورش استان همدان در شهرستان رزن افزود: بیش از 9 هزار و 120 نفر از ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و روسای آموزش و پرورش در این شوراها عضویت دارند.

وی گفت: تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی در سطح مدیریت شوراها و سایر مدیریت های سازمان، اتخاذ راهبرد قانون مداری و برنامه محوری از جمله اصلاح کتاب قانون شوراهای آموزش و پرورش از جمله برنامه های شوراهای آموزش و پرورش است.

فریدی اظهار داشت: تدوین برنامه های لازم الاجرا و مشارکت مردمی در نظم و ترتیب به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، نظارت و ارزشیابی از فعالیت های اجرایی استان ها و مناطق از دیگر برنامه های شوراهای آموزش و پرورش در سال جاری است.

کد مطلب 1495886

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