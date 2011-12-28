675 شورای آموزش و پرورش در کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فریدی در گردهمایی کارشناسان شورای آموزش و پرورش استان همدان در شهرستان رزن افزود: بیش از 9 هزار و 120 نفر از ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و روسای آموزش و پرورش در این شوراها عضویت دارند.

وی گفت: تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی در سطح مدیریت شوراها و سایر مدیریت های سازمان، اتخاذ راهبرد قانون مداری و برنامه محوری از جمله اصلاح کتاب قانون شوراهای آموزش و پرورش از جمله برنامه های شوراهای آموزش و پرورش است.

فریدی اظهار داشت: تدوین برنامه های لازم الاجرا و مشارکت مردمی در نظم و ترتیب به صورت کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، نظارت و ارزشیابی از فعالیت های اجرایی استان ها و مناطق از دیگر برنامه های شوراهای آموزش و پرورش در سال جاری است.