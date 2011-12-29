نمایشگاه عکس "سیدالکریم" دهم دیماه در ری افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که شامل 92 عکس از عکاسان بنام کشور، از زمانهای گذشته حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) است، روز شنبه 10 دیماه ساعت 9 صبح افتتاح خواهد شد.

آثار این نمایشگاه از هنرمندان سراسر کشور است که طی دو مرحله فراخوان با موضوع جمع آوری عکسهای تاریخی آستان شروع و تعداد چهار هزار و 300 عکس جمع آوری که جزء آثار گنجینه حرم حضرت عبدالعظیم(ع) شد.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه ساعت 9 تا 18 به گالری شماره یک فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند.

تاکنون این تصاویر در موزه عکسخانه شهر، نگارخانه مهتاب، خانه فرهنگ شهید آوینی، نگارخانه کوثر، نگارخانه شیخ هادی، فرهنگسرای عطر نرگس، حوزه هنری کاشان، حوزه هنری یزد، فرهنگسرای انقلاب، فرهنگسرای سالمندان، نگارخانه ابوسعید، اداره میراث فرهنگی شهرری، فرهنگسرای مدرسه و همچنین چندین نهاد و مجموعه فرهنگی دیگر به نمایش درآمده است.

شرح عکسهای نمایشگاه به سه زبان

این عکسها به صورت سیاه و سفید، همراه با شرح عکس به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی و از عکاسانی از جمله سلطان اویس، عبدالله قاجار، ارنست هلستر، آنتن سوریوگین، واهان ترپانچیان، محمّدمهدی خسروی تهرانی، سیّدجواد تهامی، اصلاحچی، هرانده و ارحام صدر است که گویای تاریخ معاصر در آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) و سیر برخی تحولات تاریخی در کشور ایران است.

گفتنی است دایره نمایشگاههای اداره روابط عمومی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آمادگی دارد تا گنجینه تصاویر منتخب را برای برپایی نمایشگاه به سایر مجموعه های متقاضی به صورت امانی ارائه دهد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطّلاعات بیشتر با شماره تلفن 51225510 با دایره نمایشگاههای معاونت ارتباطات و تبلیغات آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم(ع) تماس بگیرند.