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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت 20 تخلف انتخاباتی در پایتخت

ثبت 20 تخلف انتخاباتی در پایتخت

مشاور حقوقی استاندار تهران از تخلف 20 کاندیدای مجلس قبل از اعلام آغاز رسمی تبلیغات خبر داد و افزود: این افراد به ستاد انتخابات استان تهران و کشور معرفی شدند.

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از 20 تخلف انتخاباتی در استان تهران خبر داد و افزود: برخی از این افراد برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده و برخی ثبت نام نکرده اند.

وی افزود: متخلفان با برگزاری جشنها، میهمانیها و برگزاری سخنرانی و تجمعات قصد تبلیغات برای حضور در انتخابات مجلس را داشتند که شناسایی شده و به ستاد انتخابات تهران و کشور معرفی شدند.

مشاور حقوقی استاندار تهران اظهار داشت: تمامی مشاوران حقوقی فرمانداریهای استان تهران فعالیتهای انتخاباتی نمایندگان را رصد کرده و حتی تصاویر، فیلمها و متن گفتگو و سخنرانیهای کاندیداها را به دقت زیر نظر دارند تا تخلفی صورت نگیرد.

کد مطلب 1497780

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