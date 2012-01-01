ثبت 20 تخلف انتخاباتی در پایتخت

ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از 20 تخلف انتخاباتی در استان تهران خبر داد و افزود: برخی از این افراد برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده و برخی ثبت نام نکرده اند.

وی افزود: متخلفان با برگزاری جشنها، میهمانیها و برگزاری سخنرانی و تجمعات قصد تبلیغات برای حضور در انتخابات مجلس را داشتند که شناسایی شده و به ستاد انتخابات تهران و کشور معرفی شدند.

مشاور حقوقی استاندار تهران اظهار داشت: تمامی مشاوران حقوقی فرمانداریهای استان تهران فعالیتهای انتخاباتی نمایندگان را رصد کرده و حتی تصاویر، فیلمها و متن گفتگو و سخنرانیهای کاندیداها را به دقت زیر نظر دارند تا تخلفی صورت نگیرد.