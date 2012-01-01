ادعای پنتاگون درباره فروش 3.5 میلیارد دلار تسلیحات به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "جرج لیتل" سخنگوی پنتاگون در بیانیه ای اعلام کرد: قرارداد 3.48 میلیارد دلاری نظامی آمریکا و امارات جهت افزایش توان دفاع موشکی این کشور در منطقه است.

بنابر این گزارش، قرارداد اخیر شامل فروش 96 فروند موشک، سیستمهای راداری و سیستمهای پیشرفته موشکی است که در اختیار امارات قرار داده شده است.

پنتاگون تاکید کرده این قرارداد گام مهمی در جهت افزایش امنیت منطقه با استفاده از سیستمهای دفاع موشکی است. لیتل دراین باره اظهارداشت: در اختیار داشتن این سیستم دفاعی فعال توان دفاع موشکی و هوایی امارات را افزایش می دهد. همچنین این توافق همکاریهای موشکی بالستیک میان آمریکا و امارات را تقویت می کند.

وی تاکید کرد که آمریکا و امارات در زمینه خلیج فارس امن و با ثبات هم عقیده هستند.

پیش از این منابع خبری اعلام کرده بودند که آمریکا مجوز فروش سامانه پیشرفته ضد موشک بالستیک تاد ( Thaad) را به امارات متحده عربی صادر کرده است. بر این اساس امارات نخستین کشوری است که سامانه Thaad را از آمریکا خریداری می کند. همچنین اخیرا اعلام شد عربستان سعودی در قراردادی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار، ۸۴ جنگنده اف ۱۵ از آمریکا خریداری می کند.

