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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

رد ادعای مطرح‌شده درباره روابط ایران و چین

رد ادعای مطرح‌شده درباره روابط ایران و چین

مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ادعاهای مطرح شده در مورد طرح شروطی توسط چین درباره روابط دوجانبه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر محمدی مدیرکل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی، ادعای مطرح‌شده از سوی یکی از فعالان سیاسی درباره روابط ایران-چین را نادرست دانست.

محمدی، ادعای طرح شروطی توسط چین درباره روابط دوجانبه را غیر واقعی خواند و با اشاره به استحکام و عمق روابط و مناسبات ممتاز دو کشور، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در بالاترین سطوح رهبری دو کشور مصمم به حفظ و تقویت روابط در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین هستند.

مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه از همه جناح‌های سیاسی و دلسوزان کشور خواست از طرح و ترویج موضوعاتی که مبنا و اساسی در واقعیت ندارد خودداری کنند.

کد مطلب 6936226

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