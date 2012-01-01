کار جاده سازی در برخی محورهای یزد به کندی پیش می رود

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: جاده سازی در محورهای یزد به هرات و مروست به ابرکوه و جاده های یزد به بافق و یزد به سورمق به کندی پیش می رود.

وی عنوان کرد: با توجه به تردد بالای وسائط نقلیه در این جاده ها که تلفات انسانی بسیاری را نیز به دنبال خود دارد، لزوم تسریع در ساخت آنها به شدت احساس می شود.

فرهمند از قول مساعد وزیر راه و شهرسازی خبر داد و افزود: نیکزاد بر افتتاح این طرحها در دهه فجر امسال تاکید دارد.

وی یادآور شد: در این دیدار در خصوص جاده مریم آباد، اردی به هنشک و مهر دشت به هنشک در ابرکوه، جاده های رضائیه در بافق،آسفیچ در بهاباد، هرات به چاه آرتزین و مروست به خبر همچنین جاده خورمیز به مدوار مهریز نیز مورد بررسی قرار گرفت و درخواست اعتبارات و مساعدت بیشتر مطرح شد.

وی افزود: در این دیدار همچنین در خصوص جاده سیرجان به کرمان و عبور از مناطق محروم استان و از جمله ابرکوه، خاتم، مهریز و مروست همچنین کوتاه شدن فاصله ها و کاهش خطرات نیز بحث و تبادل نظر شد.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس یادآور شد: در این دیدار همچنین در مورد کاهش سود دوران مشارکت مسکن مهر از 12 درصد به چهار درصد و همچنین کمک و مساعدت بیشتر به مسکن مهر با توجه به زیر ساختهای آن نکاتی مطرح و از طرف وزیر دستور پیگیری و مساعدت صادر شد.