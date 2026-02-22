رشد ۵۰ درصدی تردد بین استانی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عقدایی با اشاره به پویایی جریان ترافیک در ماه میانی زمستان اظهار داشت: متوسط تردد ساعتی در شبکه راه‌های استان به ۱۶۴ خودرو رسیده است؛ اما شاخص‌ترین بخش آمار، رشد ۵۰ درصدی تردد بین استانی نسبت به دی‌ماه است؛ هرچند مقایسه نقطه به نقطه نشان می‌دهد نسبت به بهمن سال گذشته، با کاهش ۹ درصدی مواجه بوده‌ایم.

وی مهریز را نبض تپنده جاده‌های استان نامید و افزود: پرترددترین محورها یزد – مهریز، مهریز – یزد و کمربندی زارچ – یزد به ترتیب شلوغ‌ترین مسیرهای استان در بهمن‌ماه بوده‌اند. ضمن اینکه بیشترین سرعت متوسط خودروها در کمربندی زارچ – یزد و محور یزد – تفت ثبت شده است، در حالی که میانگین سرعت کل شبکه راه‌های استان ۷۴ کیلومتر بر ساعت گزارش می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان یزد گفت: تحلیل مبدأ و مقصد سفرهای جاده‌ای نشان می‌دهد که ارتباطات جاده‌ای یزد با استان‌های همجوار در اوج قرار دارد. بدین ترتیب که استان‌های اصفهان، فارس و کرمان هر کدام با سهم ۹ درصدی، بیشترین ورودی به خاک یزد را داشته‌اند و یزدی‌ها نیز به ترتیب به استان‌های اصفهان (۱۷ درصد)، فارس (۱۴ درصد) و کرمان (۱۲ درصد) بیشترین سفر را انجام داده‌اند.