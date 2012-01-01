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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

تیم والیبال دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود قهرمان مسابقات منطقه چهار شد

تیم والیبال دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود قهرمان مسابقات منطقه چهار شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: مسابقات والیبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه چهار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قهرمانی تیم دانشگاه صنعتی شاهرود به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که ظهر روز یکشنبه به کار خود پایان داد، تیم های دانشگاه های سمنان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات به مدت پنج روز با حضور تیم های دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صنعتی نوشیروانی بابل، سمنان، صنعتی شاهرود، مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی گنبد کاووس در سالن ورزشی فجر دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

تیم دانشگاه صنعتی شاهرود به المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های کشور که مردادماه سال آینده در ارومیه برگزار می شود راه یافت.

کد مطلب 1498610

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