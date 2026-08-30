۱۲۰۰ دانشجو در شاهرود؛ ورزش در خدمت همدلی و نشاط جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا خضری مشاور وزیر علوم شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه هفدهمین المپیاد ملی فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود، همدلی و ترویج کار گروهی را از رویکردهای اصلی این المپیاد دانست.

وی با بیان اینکه چنین رویدادهایی صرفاً برای برد و باخت برگزار نمی‌شوند، افزود: روحیه همدلی و کار گروهی، محور اصلی این دست رویدادهای ورزشی است.

مشاور وزیر علوم با اشاره به اینکه این المپیاد نیز مانند دیگر رویدادهای زیرمجموعه وزارت علوم، تقویت روحیه جمعی را دنبال می‌کند، گفت: استقبال پرشور دانشجویان از این رویدادها نشان‌دهنده نشاط و پویایی نسل جوان است.

خضری ورزش را زبان مشترک و زبان همدلی دانست و تأکید کرد: ورزش باید بهانه‌ای برای ترویج شرافتمندی و همدلی باشد.

وی ادامه داد: دانشجویان در چنین رویدادهایی فارغ از قومیت، شهر، سبک زندگی و تفکر، در کنار یکدیگر به رقابت ورزشی پرداختند تا برای اعتلای کشور، دانشجویانی سالم و پویا داشته باشیم.

مشاور وزیر علوم با بیان اینکه هفدهمین دوره المپیاد ملی فرهنگی ورزشی دانشجویان به تقویت هویت ملی نیز توجه داشت، این رویکرد را شایسته قدردانی دانست.

در پایان این دوره از المپیاد، دانشگاه تهران با کسب ۱۷ مقام نخست، رتبه اول کشور را به دست آورد و دانشگاه شهید بهشتی با کسب شش مقام نخست، در جایگاه دوم قرار گرفت. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با کسب شش مقام نخست و با توجه به تعداد کمتر مقام‌های دوم تا چهارم، رتبه سوم دانشگاه‌های کشور را کسب کرد.

هفدهمین المپیاد ملی فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور با حضور یک هزار و ۲۰۰ ورزشکار از دانشگاه‌های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.