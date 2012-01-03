به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیر مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نشست خبری دوشنبه 12 دیماه با اشاره به آغاز بیست و یکمین سالروز تأسیس مجمع جهانی اهل بیت گفت: مجمع جهانی اهل بیت 10 دیماه 1369 با نخستین گردهمایی 300 نفر از شخصیتهای برجسته پیروان اهل بیت از سراسر جهان در تهران تشکیل شد.

وی به تشریح فعالیتها و برنامه های مجمع پرداخت و گفت: در 20 شهریورماه امسال توانستیم "پنجمین اجلاس عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)" را با حضور بیش از 500 نفر از پیروان اهل بیت از 110 کشور جهان و 600 پژوهشگر و اندیشمند داخلی برگزار کنیم.

حجت الاسلام اختری تبیین و نشر اسلام و معارف قرآن و اهل بیت را از جمله رسالتهای مجمع خواند و گفت: با وجود افزایش تلاش دشمن برای ایجاد اسلام هراسی اما شاهدیم که روز به روز اقبال به دین اسلام در جهان افزایش پیدا می کند. بسیاری از مخالفتهایی که نسبت به اسلام صورت می گیرد یا به خاطر عدم شناخت اسلام است و یا دشمن منافع خود را با گسترش اسلام در خطر می بیند و به همین دلیل تلاش دارد اسلام را به گونه ای دیگر به جهان معرفی کند.

دبیر مجمع جهانی اهل بیت تأکید کرد: برای معرفی مکتب اسلام باید از ابزارهای جدید و زبان مخاطب بهره بگیریم و با بیان و منطقی که مورد فهم و پسند مخاطبان است، مکتب اسلام را معرفی کنیم، به همین دلیل مجمع جهانی اهل بیت در بخش پژوهش و تألیف تا کنون آثار متعددی را به بیش از 40 زبان ترجمه کرده و امیدواریم بتوانیم این مسئله را گسترش دهیم.

وی ساماندهی به وضعیت پیروان اهل بیت در دنیا را یکی دیگر از رسالتهای مجمع برشمرد و افزود: مجمع جهانی اهل بیت ضمن تشویق همه پیروان اهل بیت در سراسر جهان برای ایجاد تشکلهای محلی تلاش دارد آنها را به یکدیگر متصل کند. امروز در بیش از 50 کشور تشکلهایی به عنوان مجامع اهل بیت(ع) ثبت رسمی شده و ما آنها را ترغیب می کنیم که فدراسیونهای منطقه ای بین خود ایجاد کنند تا بتوانند از حقوق و امتیازات خود بهره گیرند.



اختری دفاع از حقوق مسلمانان و ارزشهای اسلامی را یکی دیگر از وظایف مجمع جهانی اهل بیت اعلام کرد و یادآور شد: امروز بیش از یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان در سراسر جهان زندگی می کنند که از این تعداد 300 میلیون پیروان اهل بیت محسوب می شوند، مسلمانان با داشتن بیش از 56 کشور از کمترین حقوق در روابط بین الملل برخوردارند و ما باید تلاش کنیم در مجامع جهانی، فرهنگ، ارزشها و حقوق مسلمانان محترم شناخته شود.

وی حمایت از محرومین و درماندگان در بحرانهای مختلف را یکی دیگر از رسالتهای تعریف شده مجمع جهانی اهل بیت(ع) برشمرد و یادآور شد: مجمع در بحرانهایی چون طوفان هائیتی، اندونزی، سیل پاکستان، قحطی اتیوپی و سومالی مشارکت داشت.

وی تأکید کرد: مجمع جهانی اهل بیت در تبیین مبانی دینی به اصل گفتگو و احترام متقابل در گفتگوهای عقیدتی، علمی و اجتماعی اهمیت ویژه می دهد و ما نشستهای مختلفی با واتیکان و یا مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس داشته ایم.



حجت الاسلام اختری در ادامه به نقش تأثیرگذار انقلاب اسلامی ایران و رهبری امام خمینی(ره) در معرفی اسلام ناب محمدی(ص) اشاره کرد و گفت: اسلامی که امروز دنیا به آن اقبال دارد اسلامی است که از طریق جمهوری اسلامی ایران به جهان معرفی شده است و امروز شاهدیم که نوع تفکر حرکت بیداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی و اندیشه بلند حضرت امام(ره) است.



دبیر مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان بر نقش اطلاع رسانی خبرگزاری ابنا - خبرگزاری اهل بیت(ع)- در مورد حوادث بحرین تأکید کرد و در مورد افزایش فشارهای دولتی بر شیعیان کشور آذربایجان افزود: ما در کنار حمایتهایی که از مؤسسات فرهنگی و دینی پیروان اهل بیت(ع) در این کشور داریم برای رفع این فشارهای دولتی از شیعیان آذربایجان نامه نگاری ها مختلفی با مسئولان این کشور داشته ایم و ضمن پرهیز از دخالت در این کشورها بر این مسئله تأکید کرده ایم که دولت آذربایجان به خواست مردم باید توجه کند.