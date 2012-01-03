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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی گلستان

لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد در محورهای کوهستانی گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: راه و ترابری گلستان به رانندگان توصیه کرد به هنگام تردد از محورهای کوهستانی استان از جمله درازنو، اولنگ، خوش ییلاق و توسکستان که با بارش برف همراه هستند، حتما از زنجیر چرخ استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اینکه ریزش نزولات آسمانی از شب گذشته سراسر گلستان را فرا گرفته اما رفت و آمد در سطح محورهای ارتباطی استان با ترافیکی روان همراه است.

براساس گزارش راه و ترابری گلستان، ماموران گشت راهداری و راهداران استان با امکانات مجهز از اوایل فصل پاییز در راه های استان مستقر هستند و در صورت بروز هر گونه مشکل به ارائه خدمات می پردازند.

خودداری از سفرهای غیر ضروری، ایمن سازی و تجهیز وسیله نقلیه به آذوقه سبک و وسایل گرمایشی و همکاری با راهداران و پلیس راه از دیگراقداماتی است که راه و ترابری گلستان از رانندگان خواست در هنگام سفر رعایت کنند.

همچنین، تلفن گویای 141 و شماره 5-2223131 -0171 مرکز مدیریت راه های گلستان در هر ساعت از شبانه روز آماده اعلام وضعیت راه های استان به رانندگان است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1500452

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